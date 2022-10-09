Sadece 333 adetle sınırlı: Audi R8 Coupe V10 GT RWD

CARMEDYA.COM – Audi Sport GmbH, ilk Audi R8 GT’nin prömiyerinden on iki yıl sonra, bu özel süper spor modelin ikinci versiyonu olan Audi R8 Coup V10 GT RWD ile sahneye çıkıyor.

5,2 litrelik doğal emişli V10 motorun 620 PS’e yükselek gücüyle markanın tarihindeki en güçlü arkadan itişli otomobil özelliğine sahip.

Modelde yer alan daha hızlı vites geçişleri sağlayan yeni 7 vitesli çift kavramalı şanzıman ve yeni Torque Rear sürüş modu, sürücülerin kendi ESC desteği seviyelerini seçmelerine olanak tanıyor. Yedi kademeli arka tork, direksiyon simidinde yer alan kontrol uydusu aracılığıyla ayarlanabiliyor. Yeni R8 GT‘den dünya çapında sadece 333 adet satışa sunulacak. Yeni ve özel dış ve iç özellikler, R8 GT’nin ilk nesline de bir saygı niteliğinde; örneğin sıralı numaralandırma, özel hafif alaşım jantlar ve siyah ile kırmızının bir arada kullanıldığı iç tasarım sayılabilir.

620 PS’lik yeni motor

Audi Sport GmbH, R8 GT’nin ikinci baskısının temelini oluşturan 570 PS2’li R8 V10’un performansını, quattro modeliyle aynı seviyeye getirmek için bu özel modelin artırmış. Sonuçta ortaya, 10 silindirli 5,2 litrelik motorla elde edilen 620 PS güç ve 565 Nm tork değeri ortaya çıkmış. Bu da Yeni R8 GT‘yi 100 km/sa hıza 3.4 saniyede, 200 km/sa sınırına sadece 10.1 saniyede çıkarıyor ve 320 km/saate kadar maksimum hıza ulaştırıyor.

Bir başka belirleyici fark ise daha da hızlı vites değiştirme sürelerine sahip yeni 7 vitesli çift kavramalı şanzıman. Değişen vites oranı ve buna bağlı daha yüksek hız sayesinde, yeni vites kutusu tüm viteslerde daha da etkileyici hızlanma sağlıyor. Bunun dışında, yalnızca R8 GT için özel bir tasarım özelliği de bulunuyor: emme manifoldu siyaha boyanmış.

Yeni Torque Rear Sürüş Modu

Yeni R8 GT2’yi Böllinger Höfe’de ve büyük bölümünü el yapımı olarak üreten Audi Sport GmbH, yeni modelde ilk kez Torque Rear modunu sunuyor.

Bu sürüş modunda kayma, ESC’nin bir parçası olarak, çekiş kontrol sistemi (ASR) tarafından arka aksta kontrol ediliyor. ASR’de farklı destek seviyeleri sunan yedi karakteristik eğri yer alıyor. Seviye 1 çok az kaymaya izin verirken, seviye 7 daha fazla kaymaya izin veriyor. Direksiyon simidi üzerindeki kontrol uydusunu çevirerek istenilen arka tork seviyesi ayarlanabiliyor. Bu işlev aynı zamanda sürüş becerileri ve yol koşulları geliştikçe farklı bir adaptasyon da sağlıyor. Gelişmenin nasıl ilerlediğine bağlı olarak, tekerlek hız sensörlerinden gelen bilgileri, direksiyon açısını, gaz pedalı konumunu ve seçilen vitesi dikkate alarak motor kontrol ünitesi arka akstaki motor gücünü belirliyor.

Yüksek performans ve hafif gövde

RWD’nin, performansında artış sağlamak amacıyla yapılan çeşitli iyileştirmeler, yaklaşık 20 kilogramlık bir azalmayla, toplamda 1570 kilogramlık (sürücüsüz) bir ağırlığa sahip olmasını sağlamış. Yol ve pisti kullanımı için tasarlanmış yüksek performanslı Michelin Sport Cup 2 lastiklerle sunulan özel 20 inç, 10 kollu jantlar, ağırlığın azaltılmasında kilit rol oynuyor. Hafif dövme jantların temeli, Audi’nin motor sporları modellerine dayanıyor. R8 GT 2’de standart donanım olan son derece güçlü seramik fren sistemi, ağırlık tasarrufu sağlayan bir başka özellik. Ayrıca, R8 koltuklar ve CFRP viraj denge çubuğuna sahip performans spor süspansiyon da bunlar arasında yer alıyor. Ön viraj demiri, karbon fiber takviyeli plastikten yapılmış. Kırmızı eloksallı alüminyumdan (korozyona karşı koruyan) yapılmış iki bağlantı çubuğu, hem ağırlık azaltımına katkı sağlıyor, hem de yol tutuşu ve viraj dinamiklerini artırıyor. Daha sportif R8 GT coilover süspansiyonu da bir seçenek olarak sunuluyor.

Özel model için özel detaylar

Audi R8 V10 GT RWD’yi benzerlerinden farklı kılmak için, özel ek parçalarla donatılmış. İlk ayırt edici özellik, arkadaki siyah “R8 GT” yazısı. Modeldeki diğer tüm amblemler ise siyah renge sahip. Rüzgar tünelinde geliştirilen yüksek parlaklığa sahip ön ayırıcı, flics, yan çamurluk kapakları, arka tamponun kenarlarındaki cW elemanları, difüzör ve arka kanattan oluşan Carbon Aerokit, optimum kanat alt akışı ve aerodinamik verimliliği artırırak, daha iyi denge ve dolayısıyla daha hızlı viraj alma imkanı tanıyor.

Yeni R8 GT selefinide olduğu gibi mat Suzuka Gri renkte sunuluyor. Alternatif olarak Tangorot Metalik ve Daytona Grey Metalik de mevcut.

İç mekan siyah ve kırmızı kombinasyonuyla hazırlanmış. Buna sadece 12 yıl önceki R8 GT’de mevcut olan kırmızı kemerler de dahil. Paspaslar ve R8 koltuklarda, özel modelin siyah ve kırmızı yazıları yer alıyor. R8 GT 2’lerin sıralı numaralandırması vites kolunun ortasında, karbon kaplamada görülüyor.