Oyak Renault üretime ara veriyor

CARMEDYA.COM – Otomotiv endüstrisi, elektronik bileşen eksikliğinden dolayı küresel bir tedarik sorunuyla karşı karşıya.

Küresel tedarik sorunu nedeniyle üretime planlı ara verileceğini belirten Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun şunları söyledi; “Bursa’da ürettiğimiz Yeni Clio, Clio E-tech ve Mégane Sedan’da ve Mekanik Fabrikamızda en son teknolojileri kullanıyoruz. Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında, yaşamakta olduğumuz küresel kaynaklı elektronik bileşen tedarik sıkıntısı nedeniyle üretim programımızda değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Oyak Renault olarak 15-22 Mart 2021 tarihleri ​​arasında üretime kısa bir ara vereceğiz. Tedarik sorununun üretime etkilerini azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çevik ve esnek üretim kabiliyetimizle, dış kaynaklı krizlerin etkilerini en kısa sürede aşarak üç vardiyada çalışmaya devam edeceğiz.”

Aoun, verilecek kısa aradan sonra üretime planlandığı gibi devam edeceklerini ve piyasadaki oluşabilecek durumlara göre planlarını tekrar revize edebileceklerini belirtti.

“En güçlü özelliğimiz çevik ve esnek üretim kabiliyetimiz”

Küresel tedarik zincirindeki sorunlar ve bunun küresel otomotiv sektörü üzerindeki etkileri konusunda ise Oyak Renault Genel Müdürü Dr. Antoine Aoun şunları söyledi: “COVID-19 pandemisi, küresel otomotiv pazarında talep daralmasını beraberinde getirdi. Bunun yanında, küresel tedarik zincirinde, özellikle de elektronik bileşen tedarikinde görülen sorunlar, üretimi olumsuz yönde etkiliyor. Doğal olarak, dünya genelinde yaşanan elektronik bileşen arz sorunundan biz de etkileniyoruz. Daha önce birçok krizle karşı karşıya kaldık. Fabrikamızın en güçlü yönü, çevik ve esnek üretim kabiliyetimiz. Bu özelliğimiz sayesinde, hızlı müdahalelerle dış kaynaklı krizleri en etkili şekilde yöneterek, üretime üç vardiya olarak devam edeceğiz.”

Türkiye’nin en büyük entegre otomobil fabrikası Oyak Renault, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde, Bursa’da en yeni teknolojileri ve önemli miktarda elektronik bileşeni bir araya getiren Yeni Clio, Clio e-Tech ve Mégane Sedan modellerini üretiyor.