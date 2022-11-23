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Skoda Kodiaq üretimi 750 bin adede ulaştı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Skoda’nın SUV segmentindeki temsilcisi Kodiaq’ın üretim adedi Kasım ayında 750 bine ulaştı.

2016 yılında tanıtılan ve markanın SUV atağının başlangıcını temsil eden Kodiaq’ın ardından aileye Karoq ve Kamin modelleri katılmıştı.

7 koltuklu veya 5 koltuklu olarak tercih edilebilen Kodiaq, aynı zamanda yüksek performanslı RS versiyonu ve zarif L&K versiyonu ile de farklı beklentilere cevap veriyor.

Skoda, Kodiaq’ın yanı sıra üretim alanında dört milyonuncu EA211 motorunu ve 15 milyonuncu son nesil şanzımanı da üreterek başka kilometre taşlarını geride bıraktı. Mlada Boleslav fabrikasında 2012’den bu yana üretilen EA211 motorları, 700 çalışan tarafından günde 2 bin 500 adet olarak yapılıyor. Bununla birlikte, 15 milyonuncu mevcut jenerasyon şanzımanını üreten marka, şanzımanları Mlada Boleslav ve Vrchlabi’de üretiyor. Bu tesislerde VW Grubu markaları dahil olmak üzere 5 ve 6 ileri düz şanzımanın yanı sıra otomatik şanzımanların üretimi de gerçekleştiriliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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