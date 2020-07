Bentley Continental GT Mulliner Cabrio St. Tropez’de tanıtıldı

CARMEDYA.COM – İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, lüks üstü açık Grand Touring modeli Continental GT Mulliner Cabrio’nun örtüsünü St. Tropez’de Cheval Blanc’da kaldırdı.

Yeni model, Bentley Mulliner model gamının yeni kişiselleştirme seçenekleriyle sunulacak ilk üyesi olma özelliğine sahip. 88 farklı piano ve ahşap kaplama seçeneğine sahip otomobil, ceviz kaplamalarıyla da lüksü simgeliyor. Ceviz kaplama tamamen el işçiliğiyle zımparalanarak, parlatılıyor ve düz bir yüzey için cilalanıyor. Krom detaylarla birlikte hoş bir ortam sunan bu malzemenin üzerinde kapılar da dahil olmak üzere markanın B motifleri kullanılıyor.

Kristal kesim far desenine sahip model, Mulliner markalı yan havalandırmalarla tamamlanan yeni bir elmas desenli “Double Diamond” ön ızgara sunuyor. Özel bir tasarım konseptinden ilham alan bu yeni deseni iç ekanda da vurgulamak için iki kontrast renkte dikiş kullanılmış. Sonuçta her bir modelin içerisinde 400 bin dikiş ve her bir elmas desen için 712 dikiş kullanılıyor. Markadan yapılan açıklamaya göre, bir kişinin bu dikiş işlemini tek başına gerçekleştirebilmesi için 18 aylık bir süreye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

İç mekanda sekiz adet özel yapım üç renk kombinasyonu seçeneğine sahip olan otomobilde 10 kollu ve 22 inç boyutunda spor jantlar kullanılıyor. İç mekanda markanın yine Breitling saatleriyle işbirliği sürüyor.

Continental GT Mulliner Cabrio, Bentley’nin V8 ve W12 güç aktarma organlarıyla satışa sunulacak. 6.0 litrelik, çift turboşarjlı W12 motor versiyonuyla Continental GT Mulliner Cabrio, 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede gerçekleştirirken, 333 km/s hıza ulaşabiliyor. Yeni nesil 4.0 litrelik, çift turboşarjlı V8 motorlu versiyon ise 318 km/s hıza çıkabilirken, 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede gerçekleştiriyor.