Lexus yeniden Venedik Film Festivali sponsoru

CARMEDYA.COM – Lexus, 2-12 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Venedik Film Festivali’nin bir kez daha resmi araç markası oldu.

Lexus, Venedik Lido’da düzenlenecek olan 77. Venedik Film Festivali’nde resmi araç olarak, kırmızı halıda ünlü isimlerin yanında yer alacak.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği organizasyona 36 otomobille eşlik edilecek. LC Convertible, LC Coupe, yüzde 100 elektrikli UX 300e ile birlikte tüm SUV modelleri ve ES sedan kırmızı halıda boy gösterecek. Lexus’un elektrikli aracı UX 300e, markanın vizyonunu sergilemek adına organizasyon boyunca ön planda yer alacak.

Son dört yıldır Lexus’un resmi araç partneri olarak yer aldığı Venedik Film Festivali’nde Cate Blanchett Uluslararası Jüri Başkanı olarak görev yapacak. İtalyan aktris Anna Foglietta ise, festivalin açılış ve kapanış seremonilerini gerçekleştirecek.