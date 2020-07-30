Lamborghini’den yeni performans makinası: Essenza SCV12

CARMEDYA.COM – Automobili Lamborghini, sadece 40 adet üretilecek yeni süper spor otomobili Essenza SCV12 modelinin örtüsünü Bologna’da kaldırdı.

Lamborghini Squadra Corse tarafından geliştirilen ve Lamborghini Centro Stile tarafından tasarlanan otomobil, markanın pist için geliştirilen yeni nesil hiper yarış otomobili olma özelliğini taşıyor. Otomobil aynı zamanda bugüne kadar Lamborghini otomobillerinde kullanılan en güçlü 12 silindirli motora sahip.

Dijital olarak gerçekleştirilen lansman sırasında otomobili tanıtan Lamborghini CEO’su Stefano Domenicali, aracı anlatırken, şu ifadeleri kullandı; “Essenza SCV12, markamızın sunabileceği en saf pist sürüşü deneyimini temsil ediyor. Lamborghini olarak, sürekli geleceğe bakarken, köklerimizi unutmuyoruz. Essenza SCV12, süper spor otomobil üreticisinin bu ruhunun ve motorsporları için olan gerçek tutkusunun mükemmel bir birleşimi.”

Pist için doğdu

Essenza SCV12, markanın yarış mühendisliğinin geldiği noktayı gösteren en yeni model olarak öne çıkıyor. V12 motor, yüksek hızlarda dinamik süper şarjın katkısı sayesinde 830 HP’den fazla güç üretebiliyor. Capristo imzası taşıyan egzoz boruları, performansı artırarak geri basıncı azaltıyor ve motorun benzersiz sesini vurguluyor.

Arka aks üzerine enine yerleştirilmiş ve arka tekerlek tahrikiyle kombine edilmiş 6 ileri kademeli X-trac sıralı şanzıman sayesinde güç, kompaktlık, yapısal süreklilik ve daha fazla burulma sertliği sağlamak için tasarlanmış. Yeni monokok karbon fiber çerçeve sayesinde 1.66 kg/HP ağırlık/güç oranı, bir süper spor otomobilde yakalanan en iyi dengeye sahip. Bu arada Essenza SCV12, FIA düzenlemesinin güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmış ilk GT olma özelliğine sahip.

Yarış aracı prototiplerinden edinilen deneyim sayesinde otomobilde en zorlu pistlerde bile maksimum çeviklik ve stabilite sağlamak için tüm çözümler kullanılmış. Hatta arka süspansiyon bir tme çubuğuyla şanzıman kutusuna bağlanmış.

Araçta ayrıca Brembo tarafından geliştirilen fren disklerini ve kaliperleri çerçeveleyen önde 19 inç, arkada ise 20 inç magnezyum jantlar ve özel tasarım Pirelli lastikleri yer alıyor.

Aerodinami

Aerodinamik yapı, GT yarışlarından elde edilen bir deneyimin sonucunda ortaya çıkarılmış. Downforce kuvvetini 250 km/s hızda 1.200 kg değerinde, yani bir GT3 otomobilden daha fazla uygulayan yapı, otomobile daha fazla tutuş ve kuvvet sağlıyor.

Ön kaput, tıpkı Huracan modellerinde olduğu gibi önde çift hava girişine sahip ve radyatörden gelen sıcak hava ile dışarıdan gelen soğuk havanın ayrılmasını sağlayan akllıca tasarlanmış bir yapıya sahip. Yanlarda dikey konumlanan büyük hava girişleri, motor ve ydayatörün soğutulması işlevini görüyor. Çift profilli büyük ve ayarlanabilir arka kanat ile aerodinamik tasarım tamamlanıyor.

Tasarım

Essenza SCV12, Squadra Corse’un kuruluşundan bu yana Sant’Agata Bolognese’nin tüm yarış otomobillerini tasarlayan Lamborghini Centro Stile’in yaratıcı çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmış. Otomobil Lamborghini Squadra Corse ortaklarının logoları olan Pertamina, Pirelli ve Roger Dubuis imzalarını taşıyor.

70’lerin prototiplerinin cazibesini yansıtan ve bunu geleceğin süper spor otomobiline entegre eden yeni tasarım anlayışı, Airscoop ve altıgen geometrisiyle öne çıkan direksiyon gibi aerodinamiyi ve ergonomiyi destekleyen detaylara sahip. Orta konsol ve kokpitte Y formlu çizgiler dikkat çekerken, tüm malzemeler hafiflik ve işlevsellik dikkate alınarak tercih edilmiş.

Otomobilde kullanılan direksiyon, F1 yarış otomobillerinden esinlenilmiş, ekranlı ve çok fonksiyonlu bir yapıya sahip. Karbon çerçeveli ve FIA onaylı koltuklar, sürücüyü saracak ve güvende tutacak şekilde özenle tasarlanmış.

Sürüş tecrübesi

Essenza SCV12 müşterileri, bu sura dışı performans araçlarını daha iyi tanımak için sürüş programlarına erişim sağlayacak özel bir kulübe katılmaya da hak kazanacak. Program, Essenza SCV12 Kulübü için Sant’Agata Bolognese’de inşa edilen yeni bir alanda gerçekleşecek. Her otomobil, müşterilere özel uygulama ve bir web kamerası da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş bir garaja ve özel hizmetlere sahip olacak. Eğitimler, Lamborghini sürücülerine eğitim programları sunmak için İtalyan Tecnobody ile işbirliği içinde geliştirilen Lamborghini Squadra Corse Sürücüler Laboratuvarı tarafından planlanıyor.