Vespa ve Christian Dior’dan ortak tasarım: Vespa 946!

CARMEDYA.COM – Motosiklet dünyasının ikon markası Vespa, geride bıraktığı 74 yılını, Christian Dior ile yaptığı işbirliği ile taçlandırarak, Vespa 946 Christian Dior modelini sunuyor.

Dünyaca ünlü iki ikonik marka, hayata geçirdikleri yeni işbirliği ile tasarımlarına ilham olan özgürlük, hareket ve ifade ruhunu adeta yeniden tanımlıyor. İşbirliği; 2012 yılında Milano’da tanıtılan ve zarif ve modern çizgileri kadar teknolojik yenilikleriyle tanınan ikonik Vespa 946’nın güncel bir yorumu olan yeni modele hayat veriyor. Bu kapsamda Dior kadın koleksiyonlarının Yaratıcı Direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlanan “Vespa 946 Christian Dior”, bir el sanatları atölyesinin titizliği, standartları ve hassasiyetiyle İtalya’da üretildi.

2021 baharında satışa sunulacak!

1967 yılında Dior’un tasarımcısı Marc Bohan tarafından arka bagaj taşıyıcısına sabitlemek üzere tasarlanan özel çanta, Dior Oblique motifi ile bezeniyor. Ürün, aynı ikonik motifle bezenen kask ile tamamlanıyor. Yeni ufuklara kaçmanın farklı bir sembolü olan ve sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel koleksiyonun, 2021 baharında dünyanın dört bir yanındaki Dior butiklerinde ve daha sonra Piaggio Group’un satış noktalarında satışa sunulması planlanıyor.

Altın rengi detaylar mavinin tonlarıyla buluşuyor!

Vespa 946 Christian Dior gövdesinin rengi Dior Kreatif Departmanı ile birlikte geliştirilen özel bir renk olup, altın rengi detaylar ile tamamlanıyor. Selede maviye boyanmış hakiki deri ile aynı rengin farklı bir tonunda dikişler kullanılırken, elcikler yine mavi deri ve aynı rengin farklı bir tonunda dikişler ile kaplanıyor. Yine sele desteği de “Dior Monogram” orijinal kumaş döşemeyle kaplanıyor. Sağ tarafta “Christian Dior Paris” logolu özel bir sticker bulunurken, sol tarafta ise kişiselleştirme seçeneği sunuluyor. Sele altında bulunan kancada da özel “Christian Dior” logosu yer alıyor.

İtalyan el işçiliğinin en iyi örneklerinden: Vespa 946

1956 yılında üretilen Vespa prototip MP6’dan ilham alınarak yenilikçi bir model olarak geliştirilen Vespa 946 da, ilk kez EICMA 2012’de tanıtıldıktan sonra 2013’te satışa sunulmuştu. İlham kaynağı olan prototip gibi Vespa 946’da da ileri teknolojilerden yararlanıldı. İğne ve iplik kullanılarak elle işlenen gidon, monokok çelik gövdeye manuel olarak tek tek monte edilen alüminyum parçalar, özel bir üretim hattı ve bir seri üretimden çok haute couture yaklaşımı ile işlenen detaylar, koleksiyonun dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. Motosiklet dünyasının moda markası Vespa 946, elde ettiği bu unvanını İtalyan el işçiliği ve el sanatlarının en iyi örneklerinden biri olmasıyla daha da güçlendiriyor. Vespa 946’yı harekete geçirme görevini ise tek silindirli, 125 cc hacimli, 4 zamanlı, 3 supap, elektronik enjeksiyonlu, hava soğutmalı bir motor üstleniyor. En güncel motor teknolojilerinin nimetlerinden yararlanan bu motor yakıt tüketimi, emisyon ve gürültü azaltmaya yönelik çözümleriyle son derece modern ve teknolojik bir motor olarak dikkat çekiyor.