Peugeot Türkiye 2019’un SUV lideri oldu

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, 2019’da bir önceki seneye göre yüzde 22,8 oranında daralarak 479 bin 60 adet ile tamamlanan Türkiye toplam pazarında satışlarını artırma başarısı gösterdi.

Marka 2019 yılında 23.057’si binek, 5.804’ü hafif ticari olmak üzere toplam 28 bin 861 araç satışı gerçekleştirerek yüzde 6 pazar payı elde etti. Bir önceki seneye göre 1,2 puan artış gösteren Peugeot, böylelikle pazar payını en çok artıran ikinci marka oldu. Bu sonuçlarla birlikte toplam satış sıralamasındaki yerini iki basamak yükseltme başarısı da gösteren Peugeot beşinciliğe yerleşti.

Binek araç pazarı satış sıralamasında da üç basamak yükselen Peugeot, 11.263 adetlik SUV 3008 satışı ile C-SUV segmentinde liderliği yakalarken; 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan ve benzersiz sürüş keyfi ile beğeni toplayan Peugeot SUV ailesi de 14 bin 152 adetlik satış ile 2019 yılında toplam SUV segmentinin lideri oldu.

Peugeot Türkiye, sektörde uzmanlaşmış Peugeot Professional ekibi ile de hafif ticari araç pazarında payını 2,4 puan artırdı ve dördüncü sıraya yükseldi. Peugeot Türkiye’nin bu başarısında son dönemde güçlendirilen bayi ağı, iyileştirilen satış ve müşteri deneyimi süreçlerinin yanısıra ürün gamında yenilenen Rifter, Boxer Minibüs ve 508 Sedan modelleri önemli rol oynadı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç yapmış olduğu değerlendirmede: “2019 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Pazardaki tüm olumsuzluklara rağmen, temkinli iyimserliğimizi koruduk, pazarı doğru tahmin ettik ve isabetli planlama yaptık. Gösterdiğimiz performansla pazar payımızı bir önceki yıla göre 1,2 puan artırdık. Müşteri memnuniyetini tüm süreçlerin merkezinde tuttuk. Operasyonel verimliliğe odaklandık, bayi teşkilatımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam ettik. Etkin planlama ve yenilenen ürün gamı başarımızda önemli rol oynadı’ dedi.

2020 yılında toplam pazarın 600 bin olacağını öngördüklerini ancak 700 binlik pazar talebine cevap verecek planlamaları olduğunu aktaran Anaç, “Müşteri deneyimi, bayi ağının gelişimi, stratejik ürün planlama ve operasyonel mükemmeliyet bu sene de en çok önem verdiğimiz konular olacak’ dedi.