İlk sürüş: Yeni Peugeot 2008

CARMEDYA.COM – Peugeot’nun SUV model gamının giriş modeli 2008, geçtiğimiz aylarda yenilenerek, markanın güncel tasarım çizgisine kavuşmuştu.

29 Ocak 2020 tarihinde Türkiye’de satışa sunulacağı ve fiyatının ise 24 OCak tarihinde açıklanacağı belirtilen Yeni 2008 ile Kemer Country’de gerçekleşen Türkiye lansmanı kapsamında buluştuk.

Önceki nesli ile tüm dünyada yaklaşık 1.2 milyon adet satış gerçekleştirilen 2008 modeli, CMP platformunun yardımıyla büyüyen boyutları, güçlü tasarımı ve en güncel teknolojileriyle şimdiden pazarın iddialı modelleri arasında olacağının işaretlerini veriyor.

Tasarım

Tasarım detaylarına göz atarken, aracın büyüyen boyutları onu artık B SUV model gamından çıkartarak, neredeyse C SUV segmentinin küçük modellerinden biri haline getirmiş dersem sanırım yanılmış olmam. Uzunluğu 14 cm artarak, 4.3 metreye çıkan aracın aks mesafesi de 7 cm artışla 2.6 metreye yükseltilmiş. Genişliği 3 cm artan aracın bagaj hacmi de 84 litrelik artışla 434 litreye çıkmış. Tüm bu ölçüler bir B SUV model açısından bakacak olursak sınıfının üzerinde değerler olarak öne çıkıyor.

SUV sınıfına özgü gövde orantılarıyla dikkat çeken genel tasarım, ön camın konumu ve yatay motor kaputunun farlarda donanıma bağlı olarak, markanın ünlü aslan pençesi çizgilerini görmek mümkün. Bu şık görünümü, gösterişli ön ızgaranın iki yanında aşağıya doğru sarkan aslan dişleri formlu aydınlatmalar destekliyor ve ortaya karakteristik bir yüz çıkıyor. Özellikle ön kaputun önünde yer alan büyük 2008 logosu da premium algıyı güçlendiriyor. Aracın ön ızgara tasarımı donanıma göre değişiklik gösterebiliyor. Bu yeni ön yüz gelecek yıl yenilenecek Peugeot 5008 ve sonrasında ise 3008 modellerinde de uygulanıyor olacak.

Üçgen formların sık kullanıldığı dış tasarımda bu belirgin çizgileri ön tamponun yanlarında ve özellikle yan gövde tasarımlarında görebiliyoruz. Yanda yine arkaya doğru hafif eğimli tavan ve geriye doğru yükselen omuz çizgisi, tavan rayları ve karartılmış arka camlarla desteklenerek, dinamik bir görünüm oluşturuyor. Gövde ve tavan renginin farklılaşmasıyla da Yeni 2008 kişiselleştirme özellikleriyle öne çıkıyor.

Arka bölümde de yine 3008 ve 5008’den farklı olarak daha girintili ve çıkıntılı bir bagaj kapağı bölümü ve dışa doğru çıkan tampon yer alıyor. Yine farklı bir tasarımla daha ince stop lambaları dikkati çekiyor. Tabi stoplarda yine aslan pençeleri unutulmamış.

Bu arada bagajın yükleme eşğinin zeminle aynı hizada ve düz konumlandırılması, eşya yükleme işini kolaylaştırıyor.

İç mekan

Aracın büyüyen boyutları iç mekanda da geniş bir kullanım alanı yaratılmasına imkan tanımış. Ülkemizde Active, Active Skypack, Allure ve GT Line donanım seçenekleriyle satışa sunulacak aracın, yurt dışında bir de performanslı GT versiyonu bulunuyor. GT donanım üzerine henüz planlama süreci yürütüldüğü için bu versiyonun ne zaman geleceği konusunda net bir bilgi yok.

Donanımların içeriğinden bahsetmeden önce araçla birlikte özellikle benim çok beğendiği 3D i-Cockpit’ten bahsetmek isterim. Bildiğiniz gibi markanın ödüllü i-Cockpit tasarımı sürücü odaklı ve şık çizgileriyle öne çıkıyordu. Tamamen yenilenen 3D i-Cockpit ile önceki versiyonda yaşanan direksiyonun üst kısmının, gösterge panelinin alt kısmını kesmesi sorunu ortadan kaldırılmış. Yüskeltilen gösterge paneli artık daha net bir görüşe sahip ve üstelik holografik özellikleriyle üç boyutlu bir görsel şölen sunuyor.

Ele iyi oturan küçük direksiyon simidi ise her zamanki gibi yine keyifli bir kullanım imkanı sağlıyor.Direksiyon üzerinde soldaki kumanda ile gösterge paneline, sağdaki ile dokunmatik ekrana kumanda edebiliyorsunuz.

Orta konsol üst kısmında yer alan dokunmatik ekran, büyük göstergeleri ve arayüz hızı ile oldukça başarılı. Sürücüye dönük tasarlanan orta konsol ve dokunmatik ekran ergonomik açıdan da oldukça kullanışlı. İlk olarak 3008 ile tanıştığımız piyano tuşlarını andıran dokunmatik düğmeler ise artık hem sayı olarak daha az, hem de daha büyük ve daha yüksekte konumlanacak şekilde yeniden tasarlanmış. Dokunmatik ekran üzerindeki tüm menülerin aynı zamanda bu düğmelerle de tanımlanmış olması kullanımı kolaylaştırıyor.

Bu bölümün altında genel olarak ortada açık şekilde görmeye alıştığımız kablosuz şarj yuvası kapaklı bir bölmede yer alıyor.

EAT8 şanzımanın vites kolu yine şık tasarımıyla ortada yerini alıyor. Vites kolu bölümünün sol yanında yer alan düğme aracılığıyla da Eko, Normal ve Spor sürüş modları arasında tercih yapabiliyorsunuz.

Ön panelin ortasında karbon fiber kaplama izlenimi veren özel bir döşeme yer alıyor. Üst tarafta da yine yumuşak deri kaplamasıyla araç kaliteli algısını yükseltiyor.

Focal ses sisteminin hoparlörlerinden birisi büyük ve yuvarlak bir şekilde ön panelin üzerinde ortada yer alırken, A sütununun iki yanında da yer alan hpaorlörlerde yine üçgen formları görebiliyoruz. Yüksek performanslı 10 hoparlörlü akustik sistemde Focal markasının ev tipi sistemlerinde kullandığı patentli teknolojiler bulunuyor: 4 alüminyum ters kubbe tweeter, dört 165 mm polyglass woofer, 1 polyglass center hoparlör ve bir “Power-Flower™” üçlü bobinli subwoofer. Hoparlörler 515 watt gücünde 12 kanal amplifikatör tarafından besleniyor.

Yan ve baldır desteğiyle vücudu iyi saran koltuklar, sportiflik ve konfor arasında oldukça iyi bir denge sunuyor. Aracın önde ve arkada diz ve baş mesafesi ise oldukça iyi. Bu arada arka bölümde ortada bir kol dayanağı olmadığını söylemem gerek. Önde sağ tarafta oturan yolcular içinse ayak koyacak yerde kısa bir düz zemin yer alıyor. Ayağını uzatmak isteyenler için dik bir eğim söz konusu ve bu bir süre sonra bileklerde yorgunluk yaratabiliyor. Bu durumu koltuğu geriye doğru çekerek kurtarmak mümkün.

Donanım

Active ve Active Skypack versiyonlarında 16 inç alüminyum alaşım jantlar, 7 inç dokunmatik ekran, deri direksiyon simidi, otomatik klima ve tavan barları standart olarak sunuluyor. Active donanımda opsiyon olarak sunulan cam tavan, Active Skypack ile standart listede yer alıyor. Bu arada cam tavan geriye kadar uzayan bir panoramik cam olarak değil de, arka koltuklara ulaşmadan biten kısa bir cam tavan şeklinde değerlendirilmiş.

Allure donanımda ise 17 inç alüminyum alaşım jantlar, markanın tamamen yeni 3D i-Cockpit tasarımı, MirrorScreen ve 4 USB girişi sunan 7 inç dokunmatik ekran, kablosuz şarj ve anahtarsız giriş ve çalıştırma özellikleri sunuluyor. Bu paketle birlikte opsiyon olarak farklı yol koşullarında güvenli sürüş sağlayan Grip Control sistemini de tercih edebiliyorsunuz.

Donanım listesinin en üstünde yer alan GT Line ile bu kez standart olarak, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, tamamen led farlar, adaptif sürüş sistemleri, MirrorScreen ve 4 USB giriş ile 10 inçlik dokunmatik ekran, 8 farklı renkli ambiyans aydınlatmaya sahip olabiliyorsunuz. Bu donanıma ek olarak masaj özelliklerine de sahip Nappa deri döşeme koltuklar ve Focal ses sistemini de opsiyon olarak alabiliyorsunuz.

Adaptif sürüş sistemleri arasında şerit konumlandırma asistanı ve adaptif sabit hız sistemi (Stop&Go) gibi yarı otonom sürüşe imkan tanıyan teknolojiler bulunuyor.

Motor ve performans

Yeni Peugeot 2008 ülkemize 100 ve 130 HP güç sunan BlueHDi dizel ve 130 HP güç sunan Puretech benzinli motor seçenekleriyle geliyor. Turbo beslemeli motorlarda Puretech ile EAT8 ve 6 ileri kademeli düz şanzıman tercih edilebiliyor. Düz şanzıman dizel versiyonlarda sadece 100 HPlik motorla alınabiliyor. ETA8 ise sadece 130 HP güç sunan BlueHDi motorla kombine ediliyor.

Henüz ülkemize gelmeyen GT versiyonla ise Puretech 155 HP motor kullanılıyor. Aracın yurtdışında bir de elektrikli versiyonu bulunuyor ancak bu versiyon için ülkemizde henüz bir planlama olmayacak.

Fabrika verilerine göre EAT8 ile birlikte BlueHdi 130 HP versiyon 100 kilometrede 3.8 litre, Puretech 130 HP EAT8 ise 4.8 litre ortalama yakıt tüketimi değerine imza atıyor. Tabi ben Kemerburgaz’daki kısa sürüş sırasında özel bir ölçüm yapma imkanı bulamadım. Daha detaylı izlenimleri ileride paylaşabileceğim.

Bu arada kısa sürüş izlenimime göre; iyi bri görüş açısına sahip araç, manevra ve park konusunda da, özellikle geniş bir alanı gösteren geri görüş kamerası sayesinde sorun yaratmıyor.

Kullandığım dizel versiyonda Eko ve Normal sürüş modlarında motorun çok sessiz olduğunun altını çizmem gerek. Spro versiyonda ise sürüş tepkileri ve seste önemli bir değişim yaşanıyor ve 2008 sportif bir SUV kimliğine bürünüyor.

Yukarıda da bahsettiğim gibi, daha fazla izlenimi, detaylı test rogramından sonra sizlerle paylaşabiliyor olacağım.

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Peugeot

Mekan: Kemer Country Club