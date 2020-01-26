Yeni Peugeot 2008’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

CARMEDYA.COM – Peugeot, geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı gerçekleşen Yeni 2008 modelinin satış fiyatını açıkladı.

29 Ocak 2020 tarihi itibariyle Peugeot Yetkili Satıcıları’nda yerini alacak olan yeni Peugeot SUV 2008, 148 bin 500 TL’den başlayan lansman fiyatları ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Yeni 2008 Active 1.2 PureTech 130 HP 6MT versiyonu 148 bin 500 TL’den satışa sunulrken, en donanımlı versiyon olarak öne çıkan Yeni 2008 GT-Line 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 ise 229 bin 500 TL lansman fiyatı etiketine sahip.

Aşağıda detaylı fyat listesini görebilirsiniz;

Yeni 2008 ile ilgili ilk sürüş izlenimlerimize ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…