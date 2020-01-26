Buradasınız
Home > Güncel > Yeni Peugeot 2008’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Yeni Peugeot 2008’in Türkiye satış fiyatı açıklandı

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Peugeot, geçtiğimiz günlerde Türkiye lansmanı gerçekleşen Yeni 2008 modelinin satış fiyatını açıkladı.

29 Ocak 2020 tarihi itibariyle Peugeot Yetkili Satıcıları’nda yerini alacak olan yeni Peugeot SUV 2008, 148 bin 500 TL’den başlayan lansman fiyatları ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Yeni 2008 Active 1.2 PureTech 130 HP 6MT versiyonu 148 bin 500 TL’den satışa sunulrken, en donanımlı versiyon olarak öne çıkan Yeni 2008 GT-Line 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8 ise 229 bin 500 TL lansman fiyatı etiketine sahip.

Aşağıda detaylı fyat listesini görebilirsiniz;

Yeni 2008 ile ilgili ilk sürüş izlenimlerimize ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz…

İlk sürüş: Yeni Peugeot 2008
Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Peugeot’nun Rodos Çıkarması

    BASF ve Daimler’den Yenilikçi Teknolojiler

    Yukarı