İlk sürüş: Yeni Renault Clio

CARMEDYA.COM – Renault Grubu’nun en çok satan global modeli, Avrupa ve Türkiye’de B-HB segmentinin lideri olan Clio yeni yüzüyle Türkiye yollarına çıktı.

İlk kez 1990 yılında tanıtılan ve bugüne kadar 15 milyon satış adedine ulaşan Clio, Türkiye’de de ulaştığı satış rakamları ile oldukça başarılı bir model. Türkiye pazarına ilk olarak 1995 yılında giren Clio, 300 binin üzerinde satış adedi kaydetti.

Renault’nun yeni tasarım dilinin öncü modeli olan 4. nesil Clio ise Türkiye’de pazara girdiği 2012 yılından bu yana 185 bin 731 satış adedine ulaşarak segmentinde en çok satılan model oldu. 2012 yılından bu yana Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 3 modeli arasında yer alan Clio IV, 2019 yılını ise 24 bin 213 satış adedi ile Türkiye model sıralamasında 2. sırada tamamladı.

Hatay’a bağlı Antakya ve çevresinde gerçekleşen Türkiye lansmanı kapsamında yakından inceleme fırsatı bulduğum araç, yerini aldığı modele göre daha modern ve dinamik hatlara sahip.

Tasarım

Yeni Clio, bir önceki neslin ana hatlarını taşıyor. Kaput üzerindeki çizgiler, araca daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde Yeni Clio, iç mekanda önemli iyileştirmelerle karşımız açıkıyor. İlk defa bir Clio’da ön çamurluklarda yer alan rüzgarlıklar, sürtünmeyi azaltıyor ve aerodinamik performansı artırıyor. Buna ek olarak yakıt tüketimini de azaltan rüzgarlıklar aynı zamanda otomobilin yüzüne karakteristik ve dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Yeni Clio’nun karoserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 48 milimetre alçaltılmış (yükseklik 1440 mm). 4050 mm. uzunluğa, 1798 mm. genişliğe ve 2583 mm. dingil mesafesine sahip otomobilde 17 inç tekerlekler (versiyona göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı formundaki anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, dinamik etkiyi pekiştirirken, kalite hissini yükseltiyor.

İlk donanım seviyesinden itibaren full LED olarak sunulan C şeklindeki ön farlar da karakteristik yüzün önemli detayları arasında.

İç mekan

Beşinci nesil Clio’nun iç mekanında önemli yenilikler dikkat çekiyor. Yumuşak malzemeler artık çok daha fazla bölümde kullanılıyor ve kalite algısına olumlu katkı sağlıyor. Yumuşak dokuları ön panel, kapı panellerive orta konsolun çevresinde görebiliyoruz.

Önceki modellere göre çok daha konfor odaklı ve daha fazla teknoloji barındıran bir iç mekan geliştirilmiş. Yeni Clio, geleneksel kadranların yerine ilk kez kişiselleştirilebilir TFT sürücü ekranı ile sunuluyor. Üst segment modellerden alınan teknoloji ile 7 ila 10 inç büyüklüğündeki TFT ekran, sürüş deneyimini kişiselleştirme imkanı sunuyor. 9,3 inçlik multimedya, sınıfının en büyük ekranı olarak öne çıkıyor. Bir tablet gibi kullanımı kolay ve çözünürlüğü yüksek olan ekrandan, yeni multimedya sistemi EASY LINK, navigasyon, MULTI-SENSE ve Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) ayarları kolaylıkla yapılabiliyor.

MULTISENSE’te 3 farklı sürüş modu yer alıyor: Eco, Sport, Mysense. İç mekan, orta konsol ve ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait renklerin yanı sıra Multisense ile gelen 8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor.

Yeni Clio’nun direksiyonu da yenilik rüzgarından etkilenmiş. Önceki nesile kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık bir tasarım kazandırılmış. Yeni direksiyon sayesinde sürüş ekranının görülebilmesi kolaylaşıyor. Dişli oranının 15,2’den 14,4’e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor.

Benim de en çok beğendiğim yeniliklerden birisi ise koltuklarda olmuş. Yeni Clio’nun koltukları artık daha sportif ve daha iyi yanal destek sunuyor. Sırt ayarının koltuğun yanında önde bulunan kol yardımıyla yapılması da kullanımı kolaylaştırıyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor.

Bu arada ortada vites kolunun gerisindeki alanda modelin kart şeklindeki anahtarını koymak için bir yuva da tasarlanmış.

Yeni Clio’nun bagaj hacmi 391 litreye ulaşırken, iç saklama hacmindeki 26 litrelik artış ise şu anda segmentindeki en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

Motor gamı

1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen Yeni Clio, Türkiye’de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. (Benzinli manuel: 1.0 SCe 72 bg, Turbo 1.0 TCe 100 bg / Benzinli otomatik: Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 bg ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 bg / Dizel manuel: 1.5 Blue dCi 85 bg ve 1.5 Blue dCi 115 bg).

En son teknolojilerle sunulan bu yeni nesil benzinli ve dizel motorlar, yürürlükteki en güncel standartlara uygun tüketim ve emisyon değerlerine sahip.

Benzinli motorlar

1.0 SCe 72: Bu motor, ekonomik bir şehir içi kullanıma yönelik bir otomobili arayan müşteriler için, 1.0 SCe (3 silindir atmosferik) ideal tercih olarak öne çıkıyor. 5 vitesli manuel vites kutusu ve 72 bg güç ile (95 Nm tork) son derece yumuşak bir sürüş konforu sunuyor.

1.0 TCe 100: TCe 100 ilk olarak Yeni Clio’da 5 vitesli manuel vites kutusu ve en yeni nesil X-TRONIC otomatik vites kutusu ile birlikte sunuluyor.

Renault ürün gamına yeni eklenen 1.0 TCe (3 silindirli turbokompresör), İttifak sinerjisinin en yeni motoru. 100 bg ve 160 Nm ile bu yeni nesil motor, kendisinden önceki TCe 90 versiyona kıyasla 10 bg ve 20 Nm daha güçlü olmakla birlikte CO2 emisyon seviyesi de daha düşük. Ayrıca, düşük devirlerden itibaren daha canlı kalkışa destek olan tork artışı ile en üst seviyede sürüş keyfi sunuyor.

Bu motor, sürekli ve kesintisiz güç aktarımı sağlayan X-Tronic otomatik vites kutusu ile birleştiğinde, daha yüksek hızlanma performansı ve ideal yakıt tüketimi sunarak mükemmel bir sürüş deneyimi sağlıyor.

1.3 TCe 130 bg: Captur, Megane ve Kadjar modelleri ile kendini kanıtlayan 1.3 TCe motor, bu kez Yeni Clio ile birlikte sunuluyor. 130 bg ve 240 Nm tork ile 7 ileri EDC otomatik vites kutusuna sahip bu motor, Yeni Clio motor ürün gamında 1.2 benzinli motorun yerini alacak. Yeni Clio’nun tüm dinamik özelliklerini barındıran bu yeni nesil motor, her koşulda heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Çift kavramalı EDC vites kutusu, sürüşü daha esnek ve keyifli hale getirirken diğer yandan emisyon miktarını azaltıyor.

Bütün benzinli motorlar Yeni Clio’da ilk kez kullanılıyor.

Dizel Motorlar

Yeni nesil dizel motorlar 1.5 Blue dCi 85 ve 115bg: Yeni Clio, uzun mesafe kullanımlar için adapte edilmiş 1.5 Blue dCi dizel motor seçenekleri ile birlikte sunuyor. Bu motor, azot oksitler (NOx) için en verimli olacak şekilde planlanmış katalitik indirgeme sisteminin (SCR) entegrasyonu sayesinde yeni emisyon standartlarına göre adapte edildi ve geliştirildi. Dizel seçeneği, yalın bir sürüş için 85 bg / 220 Nm ve daha dinamik bir sürüş için 115 bg / 260 Nm olmak üzere iki versiyon olarak sunuluyor. Yeni Clio Blue dCi, 110 km/s hızının üzerine çıkıldığında motor devrini düşüren altı ileri manuel vites kutusu ve aerodinamiği sayesinde oldukça verimli değerlere sahip.

Donanım ve fiyat

Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez Yeni Clio’da kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıkıyor.

Yeni Clio, Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111 bin TL’den başlayan fiyatlarla 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio’yu pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

Aracın en donanımlı (Icon) düz şansıman sistemine sahip dizel versiyonu ise 159 bin 400 TL fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlara RS-Line tercih edilirse 10 bin TL daha eklemek gerekiyor.

Renault EASY DRIVE

Yeni Clio, Euro NCAP testinden 5 yıldız alarak, kendisini kanıtlamıştı. Yeni Clio, yeni Euro NCAP testinden segmentinde 5 yıldızı elde eden ilk model olmasının yanı sıra Euro NCAP tarafından 2019’da test edilen otomobiller arasında en güvenli süpermini seçildi.

Otomobil, sürüşü kolaylaştırmak, güvenliği artırmak ve daha konforlu seyahat için üst seviye sürüş destek sistemleri sunuyor. Sürüş, Park ve Güvenlik olarak üç başlıkta toplanan sürüş destek sistemleri arasında Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Hız Uyarılı Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Eller Serbest Park Destek Sistemi, Auto-hold Fonksiyonlu Elektrikli Park Freni, Otomatik Uzun/Kısa Farlar Yeni Clio’da öne çıkan güvenlik donanımları olarak öne çıkıyor.

Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor.

Şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, otomatik uzun/kısa farlar, trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor.

Berk Çağdaş – Renault MAİS Genel Müdürü

“Clio’ların en iyisi”

Tanıtım toplantısında konuşan Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş araçla ilgili şunları söyledi; “B segmenti toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile B segmenti Türkiye’nin 2. büyük segmenti, B HB alt segmenti ise yüzde 13,5 pay ile 3. büyük alt segmenti olma özelliği taşıyor. Clio, B HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı* ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye’nin en çok satılan 2. modeli olan Clio’nun 5. nesli olan Yeni Clio’yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio’nun Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. “Clio’ların en iyisi” Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz.”

İlk sürüş

Yaklaşık 12 yıllık bir Clio III kullanıcısı olarak, ben kendi adıma beşinci nesil Clio’da olması gereken hemen herşeyi buldum. Öncekş modellerin bazı küçük sıkıntıları bu araçta tamamen giderilmiş ve günümüz otomotiv sektörünün gereksinimleriyle, geçmişten gelen tasarım detayları başarıyla harmanlanmış.

Öncelikle silecek ve yağmur kanallarının yeni tasarımı önceki modellerin aksine ağaçlardan dökülen yaprakların sıkıntı yaratmayacağını gösteriyor. Her zamanki gibi iyi bir görüş açısına sahip araç, ayrıca 4. nesil Clio modellerinin kalın C sütunu nedeniyle arka çapraz görüşü kısıtlamasının da önüne geçmiş.

GT-Line donanım, 1.3 TCe 130 bg motor ve EDC şanzıman kombinasyonuna sahip versiyonu kullandığım için bu model üzerinden yorum yapabileceğim. Benzinli motor gamının en güçlü üyesi olan bu versiyonda motor ve şanzıman uyumunun gayet başarılı olduğunu ve ihtiyaca göre gerekli tepkileri gecikme olmadan verdiğini söylemem gerek. Ses yalıtımı da önemli bir gelişme kaydetmiş.

Direksiyonun hassasiyeti ve sürüş pozisyonunu beğendim. Dokunmatik ekranın arayüzü büyük göstergeler ve geçiş hızıyla sorunsuz.

Ergonomik koltuklar, sportiflik ve konfor arasında iyi bir denge oluşturmuş.

Benim en beğendiğim ve hatta şaşırdığım özellik ise süspansiyon sisteminden kaynaklanıyor. 17 inçlik jant ve kış lastiklerine rağmen beşinci nesil Clio’nun bugüne kadarki en iyi süspansiyona sahip olduğunun altını çizmem gerek.

Vites topuzunda tasarım olarak açıkçası daha minimal ve farklı bir tasarım beklerdim. Bu durum, sanırım elektrikli modellerin hayatımıza girmesiyle artık farklı tasarımlara aşina olmaya başladığımda kaynaklanıyor olabilir.

Ben yeni nesil Clio’yu eski bir Clio kullanıcısı olarak beğendim, ancak yüksek vergi dilimi ve kur baskısı nedeniyle tek sorun fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Ne yazık ki B segmentinde de fiyat dilimi artık önemli ölçüde yükselmiş durumda.

Karar sizin…

Yazı: Önder Canözer & Fotoğraflar: Renault Türkiye

Mekan: Antakya – Hatay