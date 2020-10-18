Eylül ayında SUV’un lideri Qashqai oldu

CARMEDYA.COM – Türkiye’de sağlık kaygıları sebebiyle binek otomobillere ilgi devam ederken, ÖTV artışına rağmen Eylül ayında otomobil satışları tüm tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

90 bin adedin üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında, Nissan Qashqai, rekor kırılan Eylül ayında SUV sınıfında en çok satan otomobil oldu.

Dünyanın ilk crossover’ı olan Qashqai, akıllı park asistanı, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı yorgunluk algılama sistemi gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğine sahip.

Emre Doğueri – Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü

Nissan Qashqai’nin SUV liderliği ile ilgili konuşan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve BDT Genel Müdürü Emre Doğueri, Nissan Qashqai’nin çok güçlü ve prestijli bir imajı olduğunu ve 10 yıldan uzun süredir Türkiye’de tercih edilmeye devam edildiğini belirtti. Doğueri, “Nissan Qashqai’nin Eylül ayındaki başarısına vurgu yaparak, bunun için hem bizi tercih eden müşterilerimize hem de bu başarıda emeği geçen tüm Nissan ailemize teşekkür ederim.” dedi.