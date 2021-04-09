Araçlarda bahar bakımına dikkat!

CARMEDYA.COM – AutoGrouppe, hem kış aylarının olumsuz yol – iklim koşullarında yıpranan hem de baharın gelişiyle birlikte daha çok yollarda olacak araçlar için gereken bakım önerilerini sıraladı.

Motor yağı ve yağ filtrenizi değiştirin

Aracınızın kullanım kılavuzunda önerilen aralıklarla motor yağını ve yağ filtresini değiştirmek, motorun sorunsuz çalışmasını sağlamanın ilk koşullarındandır. Motor yağını değiştirmeyi ihmal etmek, düşük motor performansına, daha yüksek yakıt tüketimine ve hatta ciddi motor hasarlarına sebep olabilir.

Araç sıvılarını kontrol edin

Yağ ve yağ filtrenizi değiştirdiğinizde araç sıvılarını da kontrol etmelisiniz. Direksiyon, fren, şanzıman, antifriz ve cam sıvıları azalmışsa mutlaka gereken seviyeye yükseltilmelidir. Aynı zamanda yağ ve sıvı seviye azalmalarının bir sızıntıdan kaynaklı olup olmadığı da tespit edilmelidir.

Akünüzü gözden geçirin

Düşük sıcaklıklar daha fazla enerji kaybı anlamına geldiğinden, aracınızın akü şarj seviyesini mutlaka kontrol ettirmelisiniz. Ayrıca akü bağlantılarının sıkı olduğundan ve pas tutmadığından da emin olmalısınız.

Silecek lastiklerini değiştirin

Kış şartlarının ardından silecek lastikleri yırtık ve silecek bıçakları hasarlı olabilir. Sık sık tekrarlanan ve görüş mesafesini azaltan bahar yağmurlarında, zor durumlarla karşılaşmamak için silecek mekanizmanızı yenilemelisiniz.

Kayış ve hortumları kontrol ettirin

Düşük sıcaklıklar kauçukları sertleştirebilir veya zarar verebilir. Bu nedenle araç kayış ve hortumlarınızda hasar olup olmadığının kontrolü önemlidir. Hortumlarda çatlak, kabarma, sertleşme ve yumuşama olabildiği gibi kayışlarda da gevşeklik, çatlak ve yıpranmalar olabilir. Kayışların değişmesi gerekiyorsa, yeni kayışın kaymasını önlemek adına gergi ve kasnakların da değiştirilmesi gerekebilir.

Ön camınızı onarın

Buzlu, kumlu ve taşlı yollarda kullanılan araçların ön camlarında çatlaklar oluşabilir. İlk etapta çok önemli gözükmese de ön cama gelebilecek ekstra bir hasar, olası kaza durumunda emniyet kemeri, hava yastıkları ve tavan dengesinin etkinliğini azaltabilir. Bu da sürücü ve yolcu güvenliğinin tehlikeye atılmasını beraberinde getirir. Dolayısıyla ön camınızda çatlak varsa hızlıca onarılmasını veya değiştirilmesini sağlayın.

Aydınlatmanızı kontrol edin

Aracınızın aydınlatması hem yol güvenliği konusunda hem de trafikte iletişim kurmanın gerektiği durumlarda önemlidir. Eğer aydınlatma sisteminizde arıza varsa, diğer sürücüler durmak veya dönmek istediğinize dair mesajınızı alamayabilir.

Filtrelerinizi değiştirin

Aracınızın uzun ömrü için önemli olan ve düzenli olarak değiştirilmesi gereken birçok filtresi vardır. Motor hava filtresi, kabin hava filtresi ve yakıt filtresinin hasar veya tıkanma olup olmaması açısından kontrolünü ve gerekirse değişimini sağlayın. Klima polen filtresinin kontrolü ve değişimiyse, sıcak havalarda düşük derecelerde bakteriyel bir ortamda solunum yapılmaması açısından ayrıca önemlidir.

Lastiklerinizi kontrol edin

Yedek lastik de dahil olmak üzere tüm lastiklerinizin basıncını aylık olarak kontrol edin ve kullanıcı el kitabınızda önerilen optimum basıncın korunmasını sağlayın. Kış lastiklerinizi değiştirin ve lastiklerinizin dişlerinde düzensiz aşınma, yan duvarlarda kesik ya da çatlak olup olmadığının kontrolünü sağlayın.

Sorunların belirlenmesi hem insan hem araç sağlığı için gerekli!

Mevsim geçişlerinde yapılacak kontrollerin periyodik bakımlar kadar önemli olduğunu vurgulayan AutoGrouppe Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özkan, “Bahar ayları; herhangi bir küçük problemin, büyüyerek sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan önce tespiti için ideal zamanlardır. Geride bırakılan kış aylarında oluşabilecek sorunların belirlenmesi; hem sürücü ve yolcu güvenliği hem de araç sağlığı için gerekli” ifadelerini kullandı. AutoGrouppe olarak sundukları bakım onarım hizmetleriyle araçların yollarda güvenle yol almasını sağladıklarını vurgulayan Özkan, “Yenilikçi yaklaşımımız, teknolojik altyapımız ve maliyet avantajı sağlayan yetkili servis kalitesindeki garantili hizmetimizle kısa zamanda fark yarattık. Bu farkımızı da kuruluşumuzdan bu yana geçen 5 ayda, sayısı 20’ye ulaşan bayi teşkilatımızla ortaya koyuyoruz. Ayrıca 6 bayinin fiziksel alanlarının tamamlanmasını bekliyoruz. 2021 yılı sonunda toplamda 50 bayiye ulaşmak ve yine toplamda 160 bin müşteriyi ağırlamak üzere yatırımlarımıza da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.