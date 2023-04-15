Opel Astra’ya 2023 Red Dot Ödülü!

CARMEDYA.COM – Opel’in kompakt segmentteki temsilcisi Astra, 2023 Red Dot Ödülleri’nde Ürün Tasarımı kategorisinde bir ödülün daha sahibi oldu.

Yeni Astra ve station wagon karoserli Astra Sports Tourer, modern Alman tasarımıyla Red Dot Ödülleri’nin 43 üyeli uluslararası jürisinin de beğenisini kazandı. Ödül serisine eklenen bu başarı öncesinde Opel Astra, 2022 Altın Direksiyon Ödülü, 2022 Yılının Aile Otomobili ve Alman Otomobili Ödülleri’nin (GCOTY) bağımsız jürileri tarafından 2023 Yılının Alman Kompakt Otomobili seçilmişti.

Opel’in Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Adams; “Cesur ve yalın tasarım felsefemiz ile yeni nesil Opel Astra’mız gerçekten parlıyor. Her yeni Opel modeli gibi, Astra da etkileyici Opel Vizör marka yüzüyle yollara çıkıyor ve yenilikçi teknolojiyi duygusal bir tasarımla birleştiriyor. Pure Panel kokpiti de bu prensibe göre geliştirdik. Tamamen dijital Pure Panel, sezgisel olarak kullanılabiliyor ve gerekli olan detaya odaklanılmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

Tasarım

Yeni Astra verimli motor seçeneklerine ek olarak, yakında yollara çıkacak tamamen elektrikli Astra Elektrik ile çevreci sürüşe odaklanıyor; aynı zamanda yalın hatlarıyla ayrışıyor. Markanın ilk olarak Mokka’da kullandığı yeni marka yüzü Opel Vizör, dikey ve yatay eksenlerin Opel Şimşek logosunda kesişmesiyle, Opel Compass tasarım felsefesini takip ediyor. Vizör, ön cepheyi tamamen kaplıyor. Böylece yeni Astra’nın daha da geniş görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak sunulan ultra ince Intelli-Lux LED farlar ve Intelli-Vision sisteminin ön kamerası gibi teknolojiler de sorunsuz bir şekilde tasarım bütünlüğüne entegre ediliyor. Yeni nesil Opel Astra’ya yandan bakıldığında, C sütununun öne doğru belirgin şekildeki eğimi dinamizm izlenimini artırıyor.

Otomobilin arka bölümünde devam eden Opel Compass detayları, ortada konumlandırılan Şimşek logosu, dikey olarak yükseğe konumlandırılan 3. stop lambası ve arka farlar ile tekrarlanıyor. Tüm dış aydınlatmalarda olduğu gibi burada da enerji tasarruflu LED teknolojisi kullanılıyor. İleri teknoloji kompozit malzemeden üretilen arka taraftaki şimşek logosu, aynı zamanda bagaj kapağının açılması için de kullanılıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ince stop lambaları gibi tasarım detaylarının hassas bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlıyor.

Pure Panel Kokpit

Yeni nesil Pure Panel, her yönüyle dikkat çekiyor. Bu geniş, dijital kokpit, sürücü tarafındaki havalandırma ile birlikte yatay biçimde entegre edilmiş iki adet 10 inçlik ekrana sahip. Yeni Astra ile analog enstrümanlar tarihe karışırken ön camdaki yansımaları önleyen kepenk benzeri bir katman sayesinde, ekranların üzerinde bir siperliğe gerek kalmıyor. Bu da ileri teknolojik işlevselliği ve ambiyansı daha da geliştiriyor.

Opel tasarımcıları ve mühendisleri, sürücünün gerekli tüm bilgi ve kumandalara erişmesi için büyük çaba harcamış. İnce tasarımlı tuşları ile Pure Panel, gözü rahatsız edebilecek unsurlardan arındırılmış. Böylece alt menülere ihtiyaç duymadan dijitalleşme ve sezgisel kullanım arasındaki optimum denge sağlanmış. Buradaki anahtar kelime görsel detoks olarak tanımlanıyor. AGR sertifikalı, ergonomik koltuklarla birlikte Astra, hem içeride hem dışarıda modern bir atmosfere sahip.

Red Dot Ödülü

Dünyanın en büyük tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Ödülü, 60 yılı aşkın süredir Ürün Tasarımı, Marka ve İletişim Tasarımı ve Tasarım Konsepti kategorilerinde yenilikçi tasarımları ödüllendiriyor. Jüri, 2023 yılında 60 ülkenin ürünlerini değerlendirdi. Bu ödül, bir yarışma olarak değil, bireysel bir ürün testi olarak da ele alınıyor.