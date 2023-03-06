Battista’dan yeni hızlanma rekoru

CARMEDYA.COM – Hindistan’da gerçekleşen hızlanma denemelerinde Pininfarina’nın tamamen elektrikli Battista Hyper GT modeli Rimac Nevera’nın rekorunu kırmayı başardı.

2,2 milyon dolarlık EV, 1,79 saniyede sıfırdan 97 km/s hıza, 1,86 saniyede 100 km/s hıza çıktığında en hızlı hızlanan seri üretim otomobil olduğunu zaten kanıtlamıştı. Bununla yetinmeyen Pininfarina, bu ayın başlarında Hindistan’ın Natrax test tesisinde Battista’nın hızlanma süresini düşürmek için Autocar India ile birlikte çalıştı ve hızlanma ve en yüksek hızı kaydetmek için VBOX ekipmanını kullandı.

1874 hp gücündeki makine, 2340 Nm torkunu Michelin Pilot Sport Cup 2R lastiği aracılığıyla uygulayarak 400 metreyi 8,55 saniyede ve 800 metreyi 13,38 saniyede geçmeyi başardı.

Bu 8,55 saniyelik süre, Battista’yı 2021’de 8,58 saniye kaydeden Rimac Nevera’nın az farkla önüne geçirdi. Ancak iki elektrikli hiper arabanın bu kadar yakından eşleşmesi çok da şaşırtıcı olmamalı. Battista, Nevera ile aynı EV platformu etrafında inşa edildi ve bir Rimac dört motorlu aktarma organı kullanıyor.

Ekip ayrıca Battista’yı 358,03 km/s hıza çıkararak, yeni bir başarı elde etti.

Yine de, Guinness’in ünlü kitabının gelecek yılki baskısında bu rekorlardan herhangi birini bulmayı beklemeyin. Guinness Dünya Rekorları tarafından değil, Hindistan Motor Sporları Kulüpleri Federasyonu (FMSCI) tarafından onaylandılar.