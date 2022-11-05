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Opel Türkiye’ye Yeni Pazarlama Direktörü

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis’in Türkiye yapılanmasında yeni bir atama gerçekleşti.

Opel Türkiye Genel Müdürlüğüne Emre Özocak’ın atanmasının ardından Pazarlama Direktörlüğü görevine Zeynep Durusu getirildi. 1 Kasım 2022 itibarıyla Zeynep Durusu, Opel Türkiye Pazarlama Direktörü olarak yeni görevine başladı.

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis çatısı altında ülkemizde faaliyetlerini sürdüren Stellantis Türkiye’de yeni bir atama gerçekleşti. Bu kapsamda Mart 2021’den bu yana Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Zeynep Durusu, Opel Türkiye Pazarlama Direktörlüğüne atandı.

Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun olduktan sonra Koç Üniversitesi İşletme bölümünü bitiren Zeynep Durusu, 2019 yılında Stellantis Grubu markalarından Citroën’de Fiyatlama ve Ürün Müdürü olarak göreve başladıktan sonra 2021 yılında aynı markanın Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştı. Yaklaşık 18 yıllık kariyerinde Stellantis çatısı altına katılmadan önce Michelin Grubu’nda Pazarlama Müdürü ve Mercedes-Benz Türk’te Ürün Müdürü gibi görevlerde de bulunan Durusu, 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yeni görevine başladı.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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