Kış lastiklerini çıkarmadan önce okuyun!

CARMEDYA.COM – Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi. Peki kış lastikleri nasıl ve ne zaman çıkarılmalı? Araç altından çıkan lastikler nasıl saklanmalı?

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, şuları söyledi; “Sürücülerden kış lastiklerinin ne zaman ve nasıl çıkarılması gerektiği yönünde çok fazla soru geliyor. Hava durumunda yaşanan ani değişimler, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar bölgelere göre de farklılık gösteriyor. Bu nedenle sürücülerimiz kış lastiklerini çıkarmadan önce mutlaka yaşadıkları bölgenin iklim durumuna göre hareket etmeli. Burada kanunun da yetkilendirdiği gibi ilgili Valiliğin kararı takip edilebilir.”

Kış lastikleri hangi ortamda, nasıl saklanmalı?

Kış lastikleri çıkarılmadan dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da araç altından çıkan lastiklerin saklanması. Bu lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için en ideal şartlarda saklanması, ideal saklama ortamının sağlanması gerekiyor. Lastik saklanması için ideal ortam; kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlardır.

Bu ortamlarda lastikleri nasıl dizmek veya depolamak gerekiyor, diye de merak ediliyor. Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üstüste istiflenmeli; yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin.

Doğru şekilde saklanan lastiğin ömrü uzar; tekrar araç altına takıldığında performans kaybı yaşanmaz.

Diğer yandan kış lastikleri çıkarıldığında araç altına takılacak mevsime uygun lastiklerin de mutlaka uzman gözüyle kontrol edilmesi gerekir. Kullanmaya başlayacağınız lastiklerin; diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler mutlaka uzmanları tarafından incelenmelidir. Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması da güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmek sadece 1 Nisan’da lastiği çıkarmakla olmaz; bütün bu süreci doğru yerine getirmeyi gerektirir.