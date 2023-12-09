Stellantis LFP bataryaları için CATL ile anlaştı

CARMEDYA.COM – Stellantis, dünyanın en önde gelen batarya üreticilerinden CATL ile önemli bir stratejik Mutabakat Zaptı’na imza attı.

Stellantis N.V. ve CATL, Stellantis’in Avrupa’daki elektrikli araç üretimine enerji sağlamak üzere, LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya hücrelerinin ve modüllerinin yerel tedarikine yönelik bağlayıcı olmayan bir “Mutabakat Zaptı” (MoU) imzaladığını duyurdu. İki şirket, Stellantis’in hızlanan elektrikliye geçiş stratejisini daha da desteklemek üzere eşit paylarla bir ortak girişim kurma olasılığını değerlendiriyor.

Uzun vadeli stratejinin bir bileşeni

CATL ve Stellantis arasında imzalan Mutabakat Zaptı, iki stratejik cephede uzun vadeli bir iş birliğinin ana hatlarını çiziyor: Stellantis’in ileri teknolojili batarya elektrikli araçlarını desteklemek için iddialı bir teknolojide yol haritası oluşturmak ve batarya değer zincirini daha da güçlendirmek için fırsatları belirlemek.

Mutabakat Zaptını değerlendiren Stellantis CEO’su Carlos Tavares, “CATL ile imzaladığımız LFP (Lityum Ferro Fosfat) batarya kimyasına ilişkin Mutabakat Zaptı, Avrupa’da orta sınıfta ulaşım özgürlüğünü korumaya yönelik uzun vadeli stratejimizin bir başka bileşeni. CATL, bu sektörün lideri ve ikonik araç markalarımızla birlikte yenilikçi ve erişilebilir batarya teknolojisini müşterilerimize sunarak 2038 yılına kadar net sıfır karbon hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacak” dedi.

CATL Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Robin Zeng: “Stellantis ile iş birliğimizi yeni bir seviyeye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Stellantis’in otomobil üretimindeki köklü geçmişi ve CATL’ın gelişmiş batarya teknolojisi ile, ortaklığın, her iki tarafın da karbon nötr hedefinde belirleyici bir adım olacağına inanıyoruz. Küresel enerji geçişini teşvik etmek üzere ortaklarımıza daha rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler sunmak için kendimizi adamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Hedef toplam satışlarda yüzde 50 elektrikli payı

Uzun hizmet ömrü ve yüksek termal verimliliğe sahip LFP teknolojisi, Stellantis’in B ve C segmentindeki binek otomobil, crossover ve SUV segmentinde kaliteli, dayanıklı ve uygun fiyatlı elektrikli araçlar sunmasını sağlayabilecek bir teknoloji olarak öne çıkıyor. Şirket, Dare Forward 2030 stratejik planı kapsamında, Avrupa’da batarya elektrikli binek otomobil satışlarında yüzde 100 oranına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde batarya elektrikli binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yüzde 50 oranına ulaşmayı hedefliyor. Sellantis, 2038 yılına kadar sıfır karbonlu bir şirket olma yolunda ilerliyor. Stellantis, elektrikli gelecek için istikrarlı, düşük karbonlu temel malzeme tedariki sağlamak amacıyla bir dizi ortaklık kuruyor.