Alfa Romeo Milano’nun örtüsü 10 Nisan’da kalkacak

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo, yeni modeli Milano’nun dünya prömiyerini 10 Nisan’da gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Markanın tarihi test pisti Balocco’da son geliştirme testleri gerçekleşen Milano, Alfa Romeo’nun ilk tamamen elektrikli otomobili olacak.

Milano, 4C, 8C ve Giulia GTA gibi projelerde önemli rol oynayan İtalyan mühendislerden oluşan ekibin uzman rehberliğinde piyasaya sunulacak.

Milano’nun Balocco Pistindeki son geliştirme testleri İtalyan Alfa Romeo mühendisleri ekibi tarafından koordine ediliyor; burada test pilotları ideal koşulları buluyor ve projeyi imzalamaktan sorumlu olan markanın dinamik alanındaki mühendisleri tarafından belirlenen gereksinimleri ve hedefleri doğruluyor.

Alanında uzman isimlerle çalışan Alfa Romeo, otomobilin tüm ayarlarını hassasiyetle yapıyor. Aracın dinamik özelliklerini onaylamakla sorumlu uzman Domenico Bagnasco’nun kariyerinde, markanın sürüş keyfi ve sportifliğinin manifestosu niteliğindeki modeller, unutulmaz 8C, güzel 4C, efsanevi Giulia GTA ve çok daha fazlasının geliştirilmesi yer alıyor.

Otomobilin süspansiyonları da en ince ayrıntısına kadar ayarlanmak üzerine çalışılıyor. Böylece hızlı viraj almayı sağlayan üst düzey yol tutuş ve son derece hassas direksiyon geometrisine dayanan kusursuz sürüş dinamiklerinin elde edilmesi hedefleniyor.

Projenin başında uzun zamandır markanın önemli bir ismi olan ve ilk çıkışını Giorgio projesinde yapan Stefano Cereda görev alıyor. Cereda, Milano projesinin yönetimini üstlenmeden önce Tonale’nin plug-in hibrit motorunun geliştirilmesine öncülük etmişti.

Bununla birlikte Milano’nun teknik geliştirme sürecine, performans, dayanıklılık ve konfor açısından tüm araç alt sistemlerini entegre etmek ve doğrulamakla görevli uzman bir İtalyan mühendis olan Luigi Domenichelli liderlik ediyor.

Milano’nun iddialı hedefleri arasında Alfa Romeo’nun kendine özgü yol tutuşuna ve sınıfının lideri ergonomisine ulaşmakla birlikte, sürücü ve otomobil arasında eşsiz bir iletişim kurmak da yer alıyor.