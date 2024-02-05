Toyota Corolla yeni teknolojik ve güvenlik özelliklerine kavuştu

CARMEDYA.COM – Toyota Corolla, 2024 model yılı için yeni teknolojiler ve daha fazla standart donanımla 1 milyon 165 bin TL’den başlayan fiyatlarla şubat ayı itibariyle satışa sunuldu.

58 yıldan bu yana üretilen ve global olarak 52 milyon adetten daha fazla satış rakamına ulaşan Corolla, yeni model yılı geçişiyle daha fazla teknoloji ve güvenliğe sahip oldu.

Corolla yeni versiyonu Vision Plus ve mevcutta çok tercih edilen, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla satışa sunuluyor. Corolla’da, tüm donanım seviyelerinde üst seviye standartlar sunuluyor.

Yenilenen Corolla’da yeni model yılı geçişiyle artık 3. Nesil Toyota Safety Sense Güvenlik Sistemi tüm versiyonlarda standart olarak yer alıyor. Toyota Safety Sense 3 paketinde Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Trafik İşareti Algılama Sistemi ve Kavşakta Çarpışma Önleme, Proaktif Sürüş Desteği, Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı gibi özellikler yer alıyor. Bu üst düzey güvenlik donanımının yanı sıra Vision Plus başlangıç paketinden itibaren Geri Görüş Kamerası, Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası, Sesli Komut Sistemi, Elektronik Park Freni gibi donanımlar standart olarak bulunuyor. Vision Plus versiyonuyla ilk kez sunulan Toyota Touch 9 inç multimedya sistemi ise, kolay ve sezgisel kullanımı kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto akıllı telefon bağlantı özellikleriyle birleştiriyor.

Corolla’nın üst versiyonlarında ise Premium Led Farlar, Kablosuz Şarj Ünitesi, Nanoe-X Hava Temizleme Teknolojili Çift Bölgeli Otomatik Klima ve Sürücü-Ön Yolcu Koltuk Isıtma gibi özellikleriyle konfor daha da ileri seviyeye taşınıyor.