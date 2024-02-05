Otonom e-ATAK Avrupa’da bir ilke imza attı

CARMEDYA.COM – Karsan’ın otonom e-ATAK modeli Avrupa’da tünel geçebilen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu.

Avrupa’da ilk kez şehir içinde otonom şekilde biletli yolcu taşıma hizmeti sunan araç unvanını alan Otonom e-ATAK, 2022 yılından bu yana hizmet verdiği Norveç’in Stavanger şehrindeki rotası güncellendi. Yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına daha imza atan Otonom e-ATAK, Stanvager şehrindeki mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden geçmeye başladı. Kavşak ve trafik ışıkları ile daha da zorlu bir rotada hizmet vermeye başlayan Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu.

Karsan CEO’su Okan Baş

Karsan’ın geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle ulaşımın geleceğine yön verdiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Otonom e-ATAK’ın yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına imzamızı attık. Stanvager’daki mevcut rotamızı trafik ışıkları, kavşaklar ve bir de tünelle genişlettik. Tüneller kısıtlı sinyal ve aydınlatma sebebiyle otonom araçlar için çok zorlu bir sınav. Bu sınavı Otonom e-ATAK ile kusursuz şekilde verdik. Bu da Karsan Otonom e-ATAK’ı, Avrupa’da tünelden geçen ilk ve tek otonom toplu taşıma aracı yaptı. Bu önemli başarıyla hem Türk otomotiv sektöründe yine bir kilometre taşına imzamızı atarken aynı zamanda şirketimizin otonom ulaşım alanındaki öncü ve lider konumunu bir kez daha ortaya koymuş olduk” dedi.

Çeşitli sensörlerle çevrelerini algılayan sürücüsüz araçlar için en zorlu sınavlardan biri olan tüneller, sınırlı GPS sinyali, sınırlı aydınlatma gibi zorlu koşullarıyla mobil ağlardan veya GPS sinyallerinden izole olabilirler. Bu durumda sürücüsüz araçlar doğru ve güvenilir veri toplamada zorluk yaşar. Tünelden geçen bir araç uydu ile haberleşemedeği için konum olarak nerede olduğunu kaybeder. Sürücüsüz araçlar tünel geçişlerinde konumunu bulamadığında veya kaybettiğinde araç dış dünya ile haberleşemeyeceği için otonom şekilde hareket edemez hale gelebilir. Tünellerden sürücüsüz şekilde rotayı optimize ederek kendi kendine geçebilme yeteneğine sahip olan Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da bu görevi tamamlayabilen ilk ve tek sürücüsüz araç olarak öne çıkıyor.

Karsan Otonom e-ATAK’ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.