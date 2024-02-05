DS Automobiles’den şubat kampanyası

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, şubat ayına özel finansman modelleri ve takas desteği avantajları sunuyor.

DS Automobiles’in şubat ayı teklifleri kapsamında; DS 4 Esprit de Voyage koleksiyonunun benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

DS 7’nin dizel versiyonları takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ve şarj edilebilir hibrit DS 7 E-Tense versiyonları da takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Hibrit sedan modeli DS 9 E-Tense’de ise takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sağlanıyor.