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DS Automobiles’den şubat kampanyası

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – DS Automobiles, şubat ayına özel finansman modelleri ve takas desteği avantajları sunuyor.

DS Automobiles’in şubat ayı teklifleri kapsamında; DS 4 Esprit de Voyage koleksiyonunun benzinli ve dizel seçeneklerinde takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

DS 7’nin dizel versiyonları takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ve şarj edilebilir hibrit DS 7 E-Tense versiyonları da takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Hibrit sedan modeli DS 9 E-Tense’de ise takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sağlanıyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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