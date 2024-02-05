Citroen’den sıfır faizli kredi avantajı

CARMEDYA.COM – Citroen, şubat ayında özel kredi imkânlarıyla yeni bir araç satın almak isteyenlere avantajlar sunuyor.

C4 X modelinde 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. C4’e ise, 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay ve yüzde 0,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

C5 Aircross, 225 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 0,99 faiz imkânlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. C3 Aircross modeli, 185 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. C3 modelinde ise, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Citroen C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 X ve e-C4, 300 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajıyla satın alınabiliyor.

2023 yılında satışlarını iki katından fazla artırarak 17 bin adetten fazla hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Citroen, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) organize ettiği Satış ve İletişim Ödülleri kapsamında “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” ödülünün de sahibi olarak öne çıkıyor.

Berlingo Kombi modeli, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroen showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Citroen Berlingo Van, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Citroen, Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.