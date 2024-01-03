Türk heyeti elektrikli Chery OMODA E5’i inceledi

CARMEDYA.COM – Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Bakanı Mehmet Fatih Kacır, beraberindeki heyetle birlikte, Chery’nin Çin’deki Global Genel Merkezi’ni ziyaret etti.

Bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak üzere Chery’nin Anhui’deki küresel genel merkezini ziyaret eden Bakan Mehmet Fatih Kacır’a, Türkiye Cumhuriyeti Çin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu eşlik etti.

Sıcak ve dostane bir ortamda görüşme yapıldı

Chery Group Başkanı Yin Tongyue, Chery International Başkanı Zhang Guibing ile Chery International Başkan Yardımcısı ve Chery Türkiye Genel Müdürü Fenghuo Si tarafından sıcak bir karşılamayla başlayan görüşmede iki taraf, çevre dostu ve düşük karbonlu ulaşımı teşvik etme konusunda ortak kararlılıkla, Türkiye’de yeni enerjili araçların geliştirilmesi ve planlanması konusunda verimli ve dostane bir bilgi alışverişi gerçekleştirdi. Chery Group Başkanı Yin Tongyue’nin eşlik ettiği Bakan Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet, Chery’nin teknoloji sergi salonunu ve üretim üssünü ziyaret etti. Türk heyet, Chery’nin tamamen elektrikli araçlarının teknolojik araştırma ve geliştirme, üretim prosedürleri ve diğer alanlardaki gelişmelerini inceledi. Heyet ayrıca Chery’nin yeni elektrikli araç modeli OMODA E5’i Longshan Test Merkezi’nde bizzat test etme fırsatı buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, OMODA E5’in gelişmiş yeni enerji teknolojisi ve modaya uygun çağdaş tasarımından etkilendiği belirtti.

Raporlara göre, Türkiye en geç 2038 yılında en düşük karbon emisyon seviyesine ulaşmayı ve 2053 yılına kadar da karbon nötr olmayı planlıyor. Chery, gelişmiş yeni enerji teknolojisiyle ulaşımda devrim yaratarak daha sürdürülebilir ve verimli bir yaklaşım getirdi. Bu, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma stratejisiyle mükemmel bir uyum ortaya koyuyor ve Türkiye’nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma yönündeki iddialı hedefini gerçekleştirmesini kolaylaştırıyor.

Chery’nin genişleme stratejisinde Türkiye kritik öneme sahip

Chery’nin Türkiye’deki varlığı sadece yerel pazarı kapsamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa ve diğer ülkelere ihracat fırsatlarının da önünü açıyor. Faaliyetlerini yerelleştirme konusunda kararlılıkla hareket eden Chery, ürün ve hizmetlerini Türkiye’nin yasal düzenlemelere, sürüş koşullarına ve kullanıcı beklentilerine uyarlamayı da amaçlıyor. Chery, yerel testler ve geliştirmeler yürüterek, yerel üst düzey ortaklarla iş birliği yaparak güçlü bir satış ve hizmet ekosistemi oluşturmaya çalışıyor. Böylece Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin elektrikliye geçişini destekliyor. Gelecekte yeni enerji ve akıllı teknolojideki uluslararası rekabet gücünü güçlendirmeye kararlı olan Chery’nin misyonu, daha çevre dostu ve daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaratmak, dünya genelindeki kullanıcılara ileri teknoloji ürünlerle olağanüstü ulaşım çözümleri sunmak.

Haziran 2023’te görevi devraldı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak göreve Haziran 2023’te başlayan Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’de milli teknoloji transferi, stratejik dönüşüm gibi kritik alanlara öncülük yapan önemli bir isim. Kacır, göreve başladığından bu yana 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi dahil olmak üzere Türkiye’nin kalkınmasına yönelik girişimlere öncülük yaptı. Bu çabalar, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya geçişine öncülük etmede etkili oldu. Ayrıca Türkiye’de Çevre Dostu Sanayi Projesi’ni başlattı. Bütün bunlar onu Türkiye’nin çevre dostu kalkınma arayışının arkasındaki önemli bir itici güç haline getirdi.