Stellantis Türkiye’nin Yeni Ülke Başkanı İbrahim Anaç

CARMEDYA.COM – Stellantis’in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini 2022 yılından bu yana başarıyla devam ettiren İbrahim Anaç, Stellantis Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı oldu.

Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü’nden Stellantis Türkiye Ülke Başkanlığı’na uzanan yaklaşık 1.5 yıllık süreç içerisinde Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı göreviyle önemli deneyimler elde eden Anaç, yeni görevine ise 1 Ocak itibarıyla başladı.

Stellantis Türkiye Ülke Başkanı olarak geçtiğimiz 5 yıl boyunca başarılı işlere imza atan Olivier Cornuaille ise görev süresinin dolmasıyla Stellantis’in Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak tüm markaların Satış ve Pazarlama Operasyonlarından sorumlu olacak. Son 5 senede çok önemli değişimleri, çok güçlü ve yetenekli bir ekiple yürüttüğünün altını çizerek teşekkürlerini ileten Olivier Cornuaille, “Stellantis ekibinin ve Türkiye’deki operasyonların liderliğini, işimizi ve ortaklarımızı çok iyi tanıyan İbrahim Anaç’a devretmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. İbrahim Anaç, 1,5 yıl boyunca başarıyla üstlendiği bölge liderliği görevinde zenginleştirdiği tecrübesi ile Stellantis Türkiye’ye geri dönüyor” açıklamasında bulundu.