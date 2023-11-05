Opel’in hafif ticari araç ürün gamı yeniliyor

CARMEDYA.COM – Opel, Combo, Vivaro ve Zafira Life’tan oluşan hafif ticari araç ürün gamını tamamen yeniliyor.

Opel, bu yenileme hamlesi ile elektrikli versiyonlarda sınıflarının en iyi sürüş menzilini sunmaya devam edecek. Şimşek logolu markanın hafif ticari araç modelleri, Opel’in en güncel binek otomobillerinde kullandığı Opel Vizor isimli ön panelin hafif ticari araçlara özel yeni yorumu sayesinde görsel olarak hemen fark ediliyor. Vizor, marka logosunu imza niteliğindeki ön aydınlatma sistemleriyle birleştirerek araçların ön cephesinde tamamen yayılan bir bütünlük oluşturuyor. Yeni Opel Combo, Vivaro ve Zafira Life’ın dış tasarımları kadar iç mekanları da geliştirildi. Yenilenen kokpitler; boyutu 10 inçe kadar renkli dokunmatik ekranlara sahip yeni kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu bilgi-eğlence sistemleri ile öne çıkıyor.

Opel Combo Life, ve Opel Zafira Life’ın elektrikli versiyonları, içten yanmalı motor versiyonlarına benzer kullanım özellikleri ile satışa sunulacak. En ileri teknolojiye sahip batarya ve optimize edilen güç-aktarma sistemleri, verimlilik anlamında iyileştirmeler sayesinde, kendi sınıflarının en başarılı emisyonsuz elektrikli ürün gamını sunmaya devam edecek.

Opel’in yeni hafif ticari araç serisi, önceki modellerin tüm güçlü yönlerini sunmaya devam edecek. Buna, yolculukları ve manevraları daha konforlu ve her şeyden önce daha güvenli hale getiren farklı gelişmiş sürüş destek sistemleri de dahil. Ayrıca bu üçlü, profesyonellerin tüm gereksinimlerini karşılayacak gövde tipleri ile gelişmiş yükleme hacimleri, taşıma ve çekme kapasiteleri sunmayı sürdürecek.