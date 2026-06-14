Petlas’tan çiftçilere destek

CARMEDYA.COM – Petlas, tarım sektörüne yönelik geliştirdiği ürünlerin yanı sıra satış sonrası hizmetleriyle de çiftçilere destek veriyor.

Yerli lastik üreticisi, reticilerin ihtiyaç duydukları desteğe bulundukları bölgede ulaşmalarını sağlıyor. Şirket ayrıca tarım sektöründe çiftçilere yönelik bankaların oluşturduğu tarım kartlarıyla en çok anlaşma yapan lastik markası konumunda yer alıyor.

Yerinde inceleme hizmeti

Tarım sektöründe zamanın büyük önem taşıdığını belirten Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, “Çiftçilerimiz için üretim sezonunda yaşanabilecek her aksaklığın ne kadar kritik sonuçlar doğurabileceğinin farkındayız. Bu nedenle bize ulaşan her talebi yalnızca bir müşteri bildirimi olarak değil, üretimin devamlılığı açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olarak görüyoruz. Amacımız yalnızca kaliteli ürünler sunmak değil, ihtiyaç duydukları her anda üreticilerimizin yanında olmak. Güçlü bayi ağımız, dijital CRM (Müşteri ilişkileri yönetimi) altyapımız ve uzman ekiplerimiz sayesinde talepleri hızlı şekilde değerlendirerek gerekli durumlarda doğrudan sahada yerinde inceleme gerçekleştiriyoruz. Çiftçilere özel ‘Yerinde İnceleme Hizmeti’ ile çiftçilerimizin zaman kaybetmeden üretime odaklanmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi. Tarımın olmazsa olmazı sürdürülebilirliğe çevre dostu ve yenilikçi Petlas ürünleri ile katkı sağladıklarını söyleyen Hakan Yalnız, “10 traktör ve 95 zirai ekipman üreticisinin OEM tedarikçisi olarak Türkiye zirai lastik sektöründe lider olan şirketimiz, global pazarda da yüzde 3 gibi önemli bir paya sahip. Zirai lastiklerimizi 100’den fazla ülkeye ulaştırarak Türk sanayisinin tarım teknolojileri alanındaki başarısını dünya çapında ortaya koyuyoruz” diye konuştu.

Bayiden CRM sistemine, CRM’den doğrudan tarlaya

Petlas’ın yerinde inceleme hizmeti, çiftçilerin en yakın Petlas bayisine başvurmasıyla başlıyor. Bayiler tarafından sisteme kaydedilen talepler, şirketin CRM altyapısı üzerinden ilgili ekipler tarafından hızla değerlendiriliyor. Yapılan incelemenin ardından bölgedeki uzman ekipler doğrudan sahaya yönlendirilerek konu yerinde analiz ediliyor. Böylece hem sorunun kaynağı doğru şekilde tespit ediliyor hem de üreticilerin ihtiyaçlarına en uygun çözüm kısa sürede hayata geçiriliyor.

Marka; Kuveyt Türk Tohum Kart, İş Bankası İmece Kart, DenizBank Üretici Kart, TEB Harman Kart, VakıfBank Tarım Kart ve Şekerbank Hasat Kart ile gerçekleştirdiği anlaşmalar sayesinde çiftçilere önemli avantajlar sunuyor.