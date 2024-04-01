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Carmedya Nisan Sayısı Yayında

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Carmedya’nın Nisan 2024 tarihli 168. sayısı, web siteleri, Magzter, Dijital Basın ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınları ayrıca iOS uygulamalarıyla da AppStore’dan, Carmedya ise ek olarak Android uygulamasıyla da Play Store’dan indirilebiliyor.

Carmedya’nın, kendi web sitesi www.carmedya.com ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook, twitter ve linkedin üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.

Dergiyi indirmek için tıklayın

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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