Chery QPower 1000 kilometreden fazla menzil sunacak

CARMEDYA.COM – Chery, kısa bir süre önce tanıttığı Chery QPower mimarisi ile, içten yanmalı (ICE) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) gibi farklı güç-aktarma sistemlerine daha verimli, çevreci ve akıllı enerji kaynakları sağlıyor.

Hibrit sistem, 75 kilometresi tamamen elektrikli olmak üzere 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip.

Chery QPower mimarisine sahip içten yanmalı versiyonda 2.0 litrelik TGDI motor görev yapıyor. Bu çözüm; ikinci nesil i-HEC akıllı verimli yanma sistemi, ikinci nesil akıllı termal yönetim sistemi, tüm senaryolara uygun akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, tam kapsamlı ultra düşük sürtünme teknolojisi ve Super-Transient-Response elektrik desteği gibi teknolojileri içeriyor.

Yüzde 41 ile dünyanın en iyi termal verimliliğine imza atan 2.0 litrelik TGDI motor, 145 kW’lık maksimum güç ve 375 Nm maksimum tork üretiyor. Bu kombinasyonla aracın 0-100 km/s hızlanması için 7 saniye yeterli oluyor. Bu da aracın şehir içi yollar, otoyollar ve dağlık araziler olmak üzere farklı sürüş koşullarında daha iyi performans ve hızlanma becerilerine olanak tanıyor. Sistem gerek kalkış anında gerek düşük hızdaki manevralarda gerekse sollama manevralarında kesintisiz ve canlı bir hızlanma deneyimi sağlıyor. Ayrıca 7 vitesli ıslak çift kavramalı şanzıman, yumuşak ve hızlı vites geçişleriyle içten yanmalı motorun performansına eşlik ediyor.

Akıllı 4×4 sisteminde ZF imzası

Bu motor belirli pazarlarda TIGGO ailesindeki bazı modellerde ve ARRIZO ailesinin orta ve üst seviye modellerinde tüketicilerin performans gereksinimlerine cevap veriyor. Ayrıca içten yanmalı versiyon dünyaca ünlü ZF markasıyla geliştirilen ve farklı sürüş senaryolarında sürüş performansı sunan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılıyor. Bu sistem, sektörün en gelişmiş dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle kullanıcılara daha tutarlı, kendinden emin ve her türlü sürüş koşuluna uygun bir dört tekerlekten çekiş deneyimi sunuyor.

Gelişmiş akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi; buzlu, karlı veya ıslak yüzeyler dahil zorlu yol koşullarında başarılı bir performans gösteriyor. Gücü dört tekerleğe verimli bir şekilde ileterek aracın çekişini artırıyor ve tekerleklerin kaymasını önlüyor. Sistem, su birikintileri ve çamurlu araziler dahil olmak üzere her türlü zeminde üstün tutuş ve performans sağlıyor. Sistem maksimum yüzde 45 tırmanma açısı sunuyor ve farklı sürüş koşullarına uyum sağlayan; eko, normal, spor, kar, çamur ve arazi olmak üzere altı sürüş modu içeriyor. Kullanıcılar ayrıca sürüş modları arasında yol şartlarının gereksinimlerine göre geçiş yapıp, yolculuk deneyimini bir üst noktaya taşıyabiliyor.

Şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisi açısından, Chery’nin Süper Hibrit çözümü öncü 3 vitesli DHT (Özel Hibrit Şanzıman) ve 3 oranlı çift motorlu güç-aktarma sistemiyle öne çıkıyor. Chery sistemin dayanıklılığını teyit etmek üzere; Güney Amerika’nın dik yamaçları, Orta Doğu’da ortalama 46,9 dereceden maksimum 57 dereceye kadar değişen ekstrem sıcaklıklar, Endonezya gibi yağışlı bölgelerde yüzde 75 gibi yüksek nem oranı ve Almanya’da 240 km/s maksimum hız olmak üzere 600’ün üzerinde zorlu test gerçekleştirdi. Güncel haliyle 3 vitesli DHT, çift motorlu kombinasyonla Çinli bir markada ilk defa kullanılıyor olma özelliğine sahip. Ayrıca DHT; 9 farklı modu ve 11 oranlı kombinasyonu ile en yüksek vites sayısına sahip ilk çözüm. Sistemi üçlü lityum- iyon batarya paketi, akıllı şarj çözümleri ve diğer teknolojiler tamamlıyor.

1000 kilometrenin üzerinde menzil

PHEV sistemi, güçlü çift motorlu ve 3 vitesli DHT modunda 230 kW güç ve 510 Nm tork üretiyor. Ayrıca yüzde 97,6 ile dünyanın en iyi aktarma verimliliğine sahip. 3 vites, 9 mod ve 11 oran teknolojisi güç, akıcılık ve ekonomi arasında ideal bir denge sağlayarak farklı sürüş koşullarında mümkün olan en yüksek verimi sağlıyor. Tüm bu özelliklerle Chery’nin PHEV versiyonu Güney Amerika’nın dik yamaçları, Orta Doğu’nun yüksek sıcaklıktaki bölgeleri ve Endonezya’nın yağmurları gibi zorlu koşullarda sorunsuz bir sürüş sağlıyor. Üçlü lityum- iyon batarya hafif yapı, yüksek enerji yoğunluğu ve Chery’nin akıllı yönetim sisteminden yararlanan PHEV sistemi, NEDC koşullarında 75 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili ve 1000 kilometrenin üzerinde toplam sürüş menzili sağlıyor.

Güncel haliyle TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid dahil olmak üzere PHEV versiyonlar belirli pazarlarda yollara çıkıyor. Tamamen elektrikli (BEV) versiyon dayanıklı ve tamamı alüminyum gövdeye sahip olan Chery’nin alüminyum tabanlı hafif platformu üzerine yükseliyor. Üçlü lityum-iyon batarya ve üçü bir arada elektrikli güç-aktarma sistemini kullanıyor ve üst seviye enerji ve akıllı çözüm avantajları sağlıyor. Hafif otomotiv teknolojisi konusunda Çin’in öncü kuruluşu olan Chery New Energy, küresel, hafif ve tamamen elektrikli teknolojiyi öne çıkaran platforma öncülük etti ve bireysel olarak Çin’in ilk tamamen alüminyum gövdesini ve araç iskeleti tasarımını geliştirdi. Böylece ilk seri üretim tamamen alüminyum gövde ve ilk entegre gövde-batarya tasarımı dahil olmak üzere 10’un üzerinde Çin’de ilk unvanını aldı.