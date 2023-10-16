Yenilenen BMW 5 Serisi ön siparişe açıldı!

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yenilenen 5 Serisi için ön siparişler alınmaya başlandı.

BMW’nin elli yılı aşkın geçmişe sahip business sedan segmentinin sekizinci nesli Yeni BMW 5 Serisi Sedan, Türkiye’ye ilk etapta içten yanmalı mild hybrid dizel motorlu versiyonuyla geliyor.

Ön rezervasyon sürecine 5 milyon 93 bin 800 TL fiyatla başlanan Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’ndaki yerini aldı.

Yeni nesil teknolojilerle desteklenerek geliştirilen BMW 5 Serisi’nin en çok tercih edilen dizel motor seçeneği, Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Mild Hybrid versiyonuyla daha düşük yakıt tüketimi, daha az karbon salımı ve daha yüksek performansı bir arada sunuyor. Yeni BMW 520d xDrive Sedan’da kullanılan dört silindirli 2 litre hacmindeki dizel ünite, 197 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı dizel motora ek olarak görev yapan mild hybrid teknolojisinin destekçisi elektrikli ünite ise 11 beygir güç 25 Nm tork değeriyle dikkat çekiyor. BMW’nin 8 ileri Steptronic şanzımanıyla kombine edilen Mild Hybrid teknolojisine sahip dizel motor Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaştırıyor. WLTP verilerine göre otomobilin yakıt tüketimi ise 5.6 – 5.1 lt / 100 km olarak dikkat çekiyor.

Tepeden tırnağa yenilendi

BMW’nin tüm dünyada en çok bilinen ve tercih edilen modelleri arasında yer alan 5 Serisi, sekizinci nesli ile yepyeni bir formda otomobil tutkunlarının karşısına çıktı.

Yan profilden incelendiğinde Yeni BMW 520d xDrive Sedan, bagaja doğru uzayan C sütunu ve bu bölümde yer alan model ismiyle yeni bir çağın başlangıcına öncülük ediyor. Yeni BMW 520d xDrive Sedan, Dinamik Karşılama Aydınlatması ile otomobile binerken ve inerken kapı alanını güvenlik amacıyla aydınlatıyor ve aynı zamanda çeşitli animasyonlarla kullanıcısını karşılıyor.

Zamanın ötesinde iç mekan

Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ın iç mekanı, sürücü odaklı tasarımıyla öne çıkan BMW Curved Display (Kavisli Ekran) ile kullanıcısını karşılıyor. Otomobilin 12,3 inç boyutundaki gösterge ekranını 14,9 inç büyüklüğünde multimedya ekranı tamamlıyor. BMW Curved Display sayesinde otomobilin içinde yer alan fiziksel düğmeler en az seviyeye indiriliyor.

BMW Interaction Bar’da yer alan “My Modes” ayarlarının her biri sürekli değişen görsel deneyimler ve duygusal aydınlatmalarla Yeni BMW 520d xDrive Sedan’ın kabininde birbirinden farklı atmosferler yaratıyor.

Otomobilin yeniden tasarlanan direksiyonu düz alt kısmı ve üç kollu yapısıyla öne çıkıyor. Direksiyon üzerinde yer alan düğmeler Yeni BMW 5 Serisi Sedan’da dokunmatik özelliğine sahip. Konsolun ortasında yer alan yeni vites seçici paneli arkadan aydınlatma ile araç içindeki premium havayı destekliyor.

Donanım

BMW Head-Up Display, Adaptif LED Farlar, Panoramik Cam Tavan, Ön Koltuklar için Bel Desteği Fonksiyonu, 4 bölge Otomatik Klima, Kablosuz Şarj, Kristal İç Tasarım Ögeleri, Park Asistanı Plus, Sürüş Asistanı Professional, BMW Gesture Control ve Arka Cam Perdeleri Yeni BMW 520d xDrive Sedan modelinin standart donanımları arasında yer alıyor.

Ön ve Arka Koltuk Isıtma, BMW Iconic Glow Böbrek Izgaraları ve 17 hoparlörlü 655 Watt ses çıkış gücüne sahip Bowers&Wilkins Ses Sistemi donanımları ise lansman süresince tüm otomobillerde ek donanım olarak sunuluyor.

Yeni BMW 5 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu Yeni BMW i5’in ise yılın son çeyreğinde ön sipariş sürecine başlanması planlanıyor.