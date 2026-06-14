Skoda’dan Doğuş Oto Esenyurt’a ödül

CARMEDYA.COM – Skoda Auto tarafından her yıl düzenlenen “En İyi Yetkili Satıcı” ödüllerinde kazananlar açıklandı.

Çekya Karlovy Vary’de özel bir etkinlikle verilen ödüller için, Avrupa genelinden yetkili satıcıların değerlendirildiği organizasyonda yoğun bir rekabet yaşandı.

Satış ve satış sonrası hizmetler kapsamındaki niteliksel ve niceliksel birçok kriterin değerlendirilmesi sonucunda, “En İyi Yetkili Satıcı Ödülü”’nün sahibi Doğuş Oto Esenyurt oldu.

Skoda Auto’nun farklı pazarlardan en başarılı yetkili satıcılarını bir araya getiren organizasyon 103 ülkeden, en iyi yetkili satıcılarının katılımı ile gerçekleştirildi. Türkiye’den Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ile Doğuş Oto Genel Müdürü Osman Yelkenci gerçekleştirilen törende ödülü, Skoda Auto Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Jahn ile Skoda Auto Uluslararası Satışlar Başkanı Matthew Bowden’dan teslim aldı.

Müşteri memnuniyeti, satış performansı, satış sonrası hizmet kalitesi ve operasyonel süreçlerde gösterdiği başarılı performansla öne çıkan Doğuş Oto Esenyurt, bu prestijli ödüle layık görüldü.