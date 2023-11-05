Buradasınız
Home > Güncel > Karsan’ın yeni hedefi ABD pazarı!

Karsan’ın yeni hedefi ABD pazarı!

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Kanada pazarına, ülkedeki distribütörü Damera ile yılbaşında giriş yapan Karsan, iş ortağı ile Amerika pazarı için de anlaşmaya vardı.

Yılın ikinci çeyreğinde 15 adet aracını Oakville’e teslim eden Karsan, Damera ile imzaladığı yeni distribütörlük anlaşmasıyla da ABD pazarındaki varlığını hızla artıracak.

Avrupa’dan sonra hedef pazar olarak Kuzey Amerika’yı belirlediklerini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Küresel alandaki iş birliklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda yıl başında Kanada ile, Kuzey Amerika pazarına hızlı ve iddialı bir giriş yapmıştık. Bu pazarda distribütörlüğümüzü üstlenen Damera ile şimdi de ABD pazarı için distribütörlük anlaşması imzaladık. Bu anlaşma sayesinde tıpkı Avrupa’da olduğu gibi Kuzey Amerika’da da hızlı bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Karsan CEO’su Okan Baş

Eylül ayında Kanada’nın Saint John kentinde yolcu taşımaya başlayan Karsan e-JEST’in, ülkenin 20 fit boyunda toplu ulaşım hizmeti sunan alçak tabanlı ilk elektrikli minibüsü olduğunu hatırlatan Okan Baş, “Hedefimiz, Avrupa pazarında başardıklarımıza benzer bir başarıyı Kuzey Amerika pazarında da gösterebilmek. ‘Mobilitenin geleceğinde bir adım önde’ olma vizyonumuzla dünyada toplu ulaşımı elektrikliye dönüştürme yolculuğumuzda sıra ABD’ye geldi. Bugün Kanada Saint John, Oakville ve Happy Valley’de toplam 30 e-JEST aracımız bölge halkına hizmet veriyor. Kanada’dan sonra ABD pazarı için de yapılan bu anlaşmanın ardından, Kuzey Amerika’da yapacağımız yeni teslimatlar ile beraber yıl sonunda toplam 100 adet elektrikli e-JEST parkına ulaşmış olacağız” diye konuştu.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    Evde Honda keyfi!

    2022 yılının en hızlı büyüyen hafif ticari araç markası Renault oldu

    Yukarı