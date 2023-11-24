Buradasınız
Home > Güncel > Skoda’dan öğretmenlere özel kampanya

Skoda’dan öğretmenlere özel kampanya

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Skoda, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere özel kampanya başlattı.

Öğretmenler günü için özel olarak gerçekleşen kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ve Yüksek Öğretim Kurumuna Bağlı Üniversitelerde görev yapan Öğretim Üyeleri için Skoda modellerindeki metalik renk fiyat farkını kaldırırken, aynı zamanda orijinal Skoda aksesuarları arasından en çok talep gören aksesuar ücretsiz olarak veriliyor.

30 Kasım tarihine kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Skoda Yetkili satıcılarında geçerli olacak kampanyadan ruhsat sahibi öğretmenler yararlanabilecekler.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

    Benzer yazılar

    NSU Prinz’den tırmanma şampiyonluğuna Audi’nin sportif bir evrimi

    Storie Alfa Romeo’nun yeni konuğu: Alfa Romeo 6C 2500

    Yukarı