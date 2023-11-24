Skoda’dan öğretmenlere özel kampanya

CARMEDYA.COM – Skoda, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlere özel kampanya başlattı.

Öğretmenler günü için özel olarak gerçekleşen kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ve Yüksek Öğretim Kurumuna Bağlı Üniversitelerde görev yapan Öğretim Üyeleri için Skoda modellerindeki metalik renk fiyat farkını kaldırırken, aynı zamanda orijinal Skoda aksesuarları arasından en çok talep gören aksesuar ücretsiz olarak veriliyor.

30 Kasım tarihine kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Skoda Yetkili satıcılarında geçerli olacak kampanyadan ruhsat sahibi öğretmenler yararlanabilecekler.