Rent Go’ya Brandverse Awards’dan gümüş ödül

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli araç kiralama firması Rent Go, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Brandverse Awards altındaki SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri kapsamında, Araç Kiralama kategorisinde “Gümüş” ödülün sahibi oldu.

Rent Go’nun pazarlama ve müşteri memnuniyeti süreçlerindeki başarılı uygulamalarının geçtiğimiz dönemlerde de tescillendiğinin altını çizen Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, “Teknolojinin gelişmesiyle dijitalleşen dünyaya ayak uydurmak, her sektörde olduğu gibi araç kiralama sektöründe de oldukça önemli bir faktör haline geldi. Şirketimiz için ön planda tuttuğumuz stratejiler arasında yer alan dijital dönüşüm kapsamında yaptığımız yatırımlarımızın karşılığını aldığımızı görmek motivasyonumuzu artırıyor. Müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerini eş zamanlı anlayıp ürün ve hizmetlerimizi beklentilerine göre şekillendiriyoruz. Rent Go olarak kuruluşumuzdan bu yana geçen on yılı aşkın sürede, izlediğimiz yol haritası sayesinde sektörde ilk 5 şirket arasında yer alarak üstün bir başarı elde ettik. Brandverse Awards’un SocialBrand Veri Analitiği Ödülleri kapsamında kazandığımız ‘Gümüş’ ödül ile başarılarımızın takdir edilmesi de bizim için büyük bir gurur kaynağı oluşturuyor. Elde ettiğimiz başarılarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Markaların yıl boyunca sosyal medya performansları, tamamen istatiksel olarak, tarafsız ve veriye dayalı şekilde SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildi. Değerlendirmede, takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı. Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı değerlendirme sonucuna göre Rent Go, Araç Kiralama kategorisinde en başarılı markalar arasında yer aldı.