TürkTraktör’den 70. yılına özel kutlama

CARMEDYA.COM – Türkiye’nin tarım mekanizasyonunda önde gelen firmalarından TürkTraktör, 70. yılını özel bir gala gecesiyle kutladı.

Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen kutlamaya Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, Koç Holding CEO’su ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanı Haydar Yenigün, CNH Industrial Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Carlo Alberto Sisto, TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné ve çok sayıda davetli katıldı.

Koç Holding CEO’su ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné ve CNH Industrial Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Carlo Alberto Sisto

TürkTraktör’ün 70. yaşının coşkusunun yaşandığı gecede davetlilere hitap eden Koç Holding CEO’su ve TürkTraktör Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çakıroğlu, “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ sözleri istikametinde Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve toplumsal kalkınmasına öncülük etmeyi kendimize şiar edindik. Bir asrı deviren Cumhuriyetimizin 70 yılına tanıklık eden, tarımın ve şehirlerin mekanizasyon ihtiyaçlarını yüksek yerlilik oranı ve dünya standartlarında ürün kalitesiyle karşılayan TürkTraktör, köklü geçmişinden aldığı mirasla Koç Topluluğu’nun ve değerli ortağımız CNH’in vizyonu doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Traktör üretimindeki payı, pazardaki açık ara liderliği, tarım sektörünün gelişimindeki rolü ve rakipsiz ihracat performansıyla başarısını hep daha yükseğe taşıyan TürkTraktör, 70 yılın tecrübesinin yanında ilk günkü heyecanı ve dinamizmiyle yolunda kararlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürecek” dedi.

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné ise, “Türkiye’nin tarım mekanizasyonundaki lideri olarak 1954 yılından bu yana bu topraklar için değer yaratıyoruz. 17 yıldır kesintisiz pazar ve ihracat lideri TürkTraktör olarak üretimde 1.111.111’inci traktör ve 600 bininci motor gibi önemli seviyeleri çok yakın zamanda aştık. 2023 yılını rekor kırarak kapatırken, traktör üretiminin yüzde 56’sını, ihracatın ise yüzde 79’unu tek başımıza karşıladık. Bizleri ziyadesiyle gururlandıran yerli elektrikli traktörümüzü de 70. yılımızda çiftçilerimizin beğenisine sunduk. TürkTraktör’ün 70 yıllık serüveninde elde ettiği başarılarda en büyük pay sahibi olan, TürkTraktör ailesinin kıymetli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. ‘Geleceğe Hazırlar’ amacımız doğrultusunda daha kararlı, azimli ve emin adımlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.