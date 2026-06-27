Ferrari Amalfi Türkiye’de

CARMEDYA.COM -İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni 2+ coupe GT modeli Amalfi, Türkiye’deki ilk sahiplerine teslim edildi.

Markanın Türkiye temsilcisi FerMas Oto, ön sipariş veren müşterilerin araçlarının teslimat sürecinin başladığını duyurdu.

Ferrari Roma modelinin yerini alan ön-ortadan motorlu yeni Amalfi, markanın ürün gamındaki güncel teknik ve tasarımsal çözümleri barındırıyor. Araç, Ferrari Tasarım Merkezi bünyesinde Flavio Manzoni liderliğindeki ekip tarafından geliştirildi. Üretici firma, “Ferrari Forever” stratejisi kapsamında bu model için de uzun vadeli bakım, parça ve teknik destek süreçlerinin eksiksiz sürdürüleceğini açıkladı.

Minimalist bir tasarım dilinin benimsendiği araçta, teknik detaylarla bütünleşen aydınlatma grupları ve geometrik hatlar öne çıkıyor. Ön kısımda farlar ve sensörler koyu renkli bir şerit üzerine konumlandırılırken, gövde rengindeki ön kanat ve alt ayırıcı (splitter) aracın aerodinamik yapısını destekliyor.

Arka bölümde ise entegre aktif spoyler, aerodinamik difüzör ve arka cam spoyler profili yer alıyor. Otomobilin lansman rengi olarak, Amalfi kıyılarından ilham alan parlak turkuaz yeşili tonundaki “Verde Costiera” belirlendi.

Ferrari Amalfi, gücünü F154 motor ailesinden türetilen ve yeni turbo kalibrasyonlarına sahip çift turbolu V8 motordan alıyor.

Ferrari Amalfi’nin heykelsi bir yapıyla şekillendirilmiş uzun kaputunun altında F154 ailesinden türetilmiş, yeni turbo kalibrasyonlara sahip 640 HP gücündeki turbo V8 motor yer alıyor. İlk olarak SF90 Stradale ile tanıtılan ve büyük beğeni toplayan sekiz vitesli çift kavramalı şanzıman bu modelde de kullanılıyor. Amalfi, 0–100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede, 0–200 km/s hızlanmasını 9,0 saniyede tamamlıyor ve 2,29 kg/HP güç-ağırlık oranı ile öne çıkıyor.

Motor bloğunda yer alan düz düzlemli krank mili, düşük ataletli türbinler ve çift helezon teknolojisi sayesinde gaz kelebeği tepki süreleri kısaltılarak, tüm viteslerde aşamalı bir tork eğrisi elde edilmiş.

Araç, sürüş dinamiklerini optimize eden yeni nesil ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) paketiyle donatıldı. Fren verimliliğini artırmak amacıyla elektronik frenleme sistemine yer verilen modelde, daha önce 296 GTB, Purosangue ve 12Cilindri modellerinde kullanılan ABS Evo sistemi kullanıldı. 6D sensör verileriyle çalışan bu sistem, tüm zemin koşullarında tekerleklerin kayma oranını hesaplayarak fren kuvvetini dağıtıyor. Ayrıca, EPS (Elektrikli Direksiyon) tabanlı yol tutuşu tahmin sisteminin yeni versiyonu sayesinde, düşük tutunmalı yüzeylerde yol durumu eskisinden %10 daha hızlı analiz edilebiliyor.

Çift kokpit yerleşimine sahip iç mekânda; fiziksel düğmeler barındıran yeni direksiyon simidi, dijital gösterge paneli ve 10.25 inç boyutunda yatay merkezi ekran yer alıyor. 2+ oturma düzeni sunan araçta arka koltuklar ek bagaj alanı olarak da değerlendirilebiliyor.

Donanım listesinde, şehir içi kullanımlarda engelleri aşmayı kolaylaştırmak adına aracı 35 km/s hıza kadar 40 mm yükseltebilen opsiyonel kaldırma sistemi ve Burmester® premium ses sistemi de yer alıyor.