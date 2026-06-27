Türkiye’de Mazda satış sonrası hizmeti Doğan Trend Otomotiv’e geçti

CARMEDYA.COM – Şubat ayında Mazda Motor Europe ile yeni bir hizmet anlaşması imzalayan Doğan Trend Otomotiv, resmen Mazda’nın satış sonrası hizmetini devraldı.

Tüm Mazda servislerinde müşterilere uzman bakım hizmeti ve orijinal yedek parça sunmaya başlayan Doğan Trend Otomotiv, geçiş sürecini başarıyla tamamladı.

Bayi ve servis ağını büyütmeye devam eden Doğan Trend Otomotiv, yeni açılan noktalarla birlikte Mazda servis ağını 22 hizmet noktasına çıkarmış oldu.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya

Mazda’nın 1 Şubat 2026 itibarıyla Doğan Trend Otomotiv bünyesine katıldığını hatırlatan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, “İş birliğimiz güçlü şekilde ilerliyor. İlk aşamada yetkili servislerle ilgili geçiş bölümünü başarıyla tamamladık. Şimdi de Mazda müşterilerinin araçlarını uzun yıllar boyunca güvenle kullanmalarını destekleyecek çalışmalarımızın hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Amacımız her zaman süreklilik ve memnuniyet sağlamak” dedi.



Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye genelinde 100’den fazla yetkili satış ve servis noktasında otomotiv, motosiklet ve deniz motorlarında hizmet verdiğini ifade eden Uğur Sakarya, “Şirket olarak bu iş birliğini, hizmet ağımızı güçlendirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mazda operasyonu, grubumuzun otomotiv sektöründe büyüme ve müşterilerine uluslararası standartlarda hizmet sunma kararlılığını da ortaya koyuyor” diye konuştu.