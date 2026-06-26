Lexus’un İstanbul’daki yeni adresi Etiler oldu

CARMEDYA.COM – Türkiye’deki 10. yılını kutlayan premium otomobil üreticisi Lexus, İstanbul’daki showroomunu Etiler’e taşıyarak yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

Mengerler Ticaret Türk A.Ş. tarafından hayata geçirilen Lexus Etiler Showroomu, modern tasarımıyla Nispetiye Caddesi üzerinde yer alıyor.

Lexus Etiler Showroomu’nda markanın ürün gamında yer alan LBX, NX, RX ve LM sergileniyor. Bu yılın son çeyreğinde ise ürün gamına markanın yeni tasarım ve teknoloji vizyonunu yansıtan ES sedan modeli de katılacak.

Çalışma saatleri dışında Lexus Etiler Showroomu’na gelmek isteyenlere randevuyla 7 gün/24 saat hizmet veren Lexus, böylece yoğun bir programa sahip insanların da vakitlerini verimli bir şekilde kullanmalarına ve mesai saatleri dışında da hizmet almalarına imkan tanıyor. Lexus Etiler Showroomu’nu istediği zaman randevuyla ziyaret edebilen müşteriler, diledikleri zaman test sürüşü de gerçekleştirebiliyorlar.

Markanın dikkat çeken bir diğer hizmeti ise, her müşterinin özel bir danışmanı olması. Müşteriler otomobil ile ilgili her türlü ihtiyacında bireysel danışmanlarına rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Lexus, aynı zamanda müşterilerine özel TIR’lar ile araç transferi hizmeti sağlıyor. Böylece Lexus sahipleri herhangi bir şehre uçakla seyahat ederken, otomobillerinin özel TIR’larla gitmek istedikleri noktaya ulaştırılması sayesinde aracının keyfini sonuna kadar çıkarıyor.

Lexus’un ayrıcalıklı hizmetlerinden biri ise Garanti ON ile birlikte 10 yıla kadar garanti sunulması. Lexus müşterileri, sadece yıllık periyodik bakımı yaptırarak bu hizmetten yararlanabiliyorlar ve hiçbir ek ücret ödemiyorlar. Lexus Garanti ON sayesinde, periyodik bakımını Lexus’un satış sonrası hizmet noktalarında yaptıran kullanıcılar, gerekli şartları sağlamaları durumunda araçlarını modele göre 1 yıl / 15.000 km ya da 1 yıl / 10.000 km ek garanti sistemine dahil edebiliyorlar. Böylece 10 yaşa veya 160.000 km’ye kadar bu garanti programından yararlanabiliyorlar.

Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir showroomlarından sonra Adana’da ve Antalya’da showroomlarını faaliyete sokan marka, Türkiye genelinde 60’a yakın servis noktasıyla hizmet veriyor.