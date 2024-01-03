Citroen’den yepyeni bir MPV: SpaceTourer

CARMEDYA.COM – Citroen, yolcu taşımacılığında üst sınıf özellikleri barındıran yeni SpaceTourer modelini tanıttı.

Araçta yeni Citroen tasarım dilini yansıtan ön tasarım, daha güçlü ve modern bir görünüm oluşturuyor. Yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile daha konforlu ve daha teknolojikolan yeni SpaceTourer, artırılmış akıllı saklama bölmeleriyle ise daha da pratik bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Model, güçlü ve etkileyici tasarımı, birden fazla konfigürasyona sahip modüler yapısı ve gelişmiş kabin içi konfor seviyesiyle yenilikçi çözümler sunan bir MPV olarak her türlü gereksinime cevap veriyor.

SpaceTourer yalnızca aile, arkadaşlar, spor takımları gibi kalabalık kullanım için ideal bir MPV olmakla kalmıyor, aynı zamanda profesyonel yolcu taşımacılığına da cevap veriyor.

Yeni model, yeni dik ön cephesi ve yüksekte konumlanan motor kaputuyla güçlü ve kendinden emin bir görünüme sahip. SpaceTourer, tüm detaylarında yeni Citroen tasarım kimliğini taşıyor. Bu, özellikle markanın yeni oval logosunun yer aldığı ızgarada açıkça görülüyor. Yeni logo, aracın ön cephesine modern bir dokunuş katıyor. Bu logo, son derece şık siyah desenli bir bantla farların her iki yanına bağlanıyor. Yeni SpaceTourer’ın ön farları yeniden tasarlandı ve yeni Citroen marka kimliğinin parçası olan ışık imzasını barındırıyor. Farlardaki iki yatay şeridi birbirine bağlayan dikey bir şerit ise dikkat çekiyor. Bu imza uzaktan bakıldığında bile marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni ön tasarım güçlü ve geniş bir görünüm sunuyor. Dikkat çekici, ancak yalın hatlar siluetin geri kalan çizgileriyle uyum sağlıyor. Örümcek tasarımlı yeni jant göbeğine sahip 17 inç jantların ortasında ise yeni logo yer alıyor.

İç mekânda ise daha zarif ve işlevsel ön konsol dikkat çekiyor. Orta konsolun üstünde yer alan yeni 10 inçlik merkezi HD dokunmatik ekran kullanıcılara yeni bir deneyim sunuyor. Ayrıca yeni SpaceTourer daha büyük, daha fazla sayıda ve daha akıllı saklama alanlarıyla işlevsellik seviyesini daha da yükseltiyor. Örneğin, konsolun her iki üst yanındaki bardak tutucular, akıllı telefon saklama alanı olarak da kullanılabiliyor. Yeni konsolda üst depolama alanı genişledi ve tabletler için bir alana yer verildi. Üst donanım seviyelerinde ayrıca ek bir kapak da yer alıyor. Ön konsolun orta bölümünde, vites seçiciyi ve sürüş modu seçiciyi barındıran yeni bir kontrol arayüzü sunulurken akıllı telefonlar için kablosuz şarj bölgesiyle birlikte geniş bir saklama alanı bulunuyor.

Konsol oldukça geniş bir hacme sahip ve genel tasarıma uyum sağlayan dinamik çizgiler barındırıyor. Alüminyum efektli süsleme ise bu alana farklılık katıyor. Koyu gri tonda bir başka süsleme, üst ve alt bölümler arasında ön panelin tüm genişliği boyunca uzanıyor. Bu detay kabindeki genişlik algısını destekliyor ve zarif bir görünüm sunuyor. Yeni SpaceTourer’ın tamamen yeni direksiyonunda ise farklı entegre kontrollere (telefon, ses sistemi, sürüş yardımları gibi) yer veriliyor ve yeni direksiyon ısıtmalı olarak tercih edilebiliyor. Direksiyondaki yeni tasarım daha işlevsel ve daha ergonomik bir kullanım sunarken göbekteki yeni logoyla birlikte daha modern bir görünüm oluşturuyor.

Tamamen dijital 10 inçlik gösterge ekranı artık tüm yeni SpaceTourer versiyonlarında standart olarak yer alıyor. Yeni renkli gösterge ekranı, önemli bilgileri kişiselleştirme olanağı ve ayrıca estetik, yüksek çözünürlüklü grafiklere olanak tanıyor.

Modelde ön konsolun ortasında yer alan yeni 10 inçlik HD dokunmatik ekranlı yeni My Citroen Play bilgi-eğlence sistemi yer alıyor. Akıllı telefon ergonomisinden ilham alınarak tasarlanan dokunmatik ekranın kullanımı kolay ve son derece akıcı. Müzik veya telefon gibi multimedya kontrolleri dışında araç fonksiyonları da bu ekran üzerinden yönetilebiliyor. Sistem, Wi-Fi ekran yansıtma yoluyla akıllı telefonları kablosuz olarak yansıtabilirken Android Auto ve Apple CarPlay bağlantılarını da destekliyor. Ayrıca gerçek bir kişisel asistan olarak doğal ve akıcı ses tanıma özelliğine sahip. Kablosuz akıllı telefon şarjı orta konsolda, öndeki iki yolcunun erişebileceği bir yerde bulunuyor. Ayrıca yeni SpaceTourer, 4 adede kadar USB C soketi (ön konsolda iki adet ve 2. sırada iki adet) ve iki adet 12 V soket ile donatılıyor.

SpaceTourer’ın verimli mimarisi, her türlü kullanım için konforlu ve pratik bir ortam sağlıyor. Araç geniş bir kabin, bagaj hacmi, modülerlik ve sürüş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Araç, 1,90 metre yüksekliği sayesinde kapalı otoparklara rahatlıkla giriyor. Yeni araç, L (5,33 m) olmak üzere bir gövde uzunluğuna sahipken farklı yerleşim düzenleriyle 9 kişiye kadar yolcu taşıyabiliyor. Citroen SpaceTourer her zevke ve kullanıma uygun tercih edilebilen farklı konfigürasyonlar sunuyor.

Eller serbest işleviyle kullanıcı yan kapıları dokunmadan açıp kapatabiliyor. Kullanıcın ayağını arka tamponun köşesinin altından geçirmesi yetiyor. Aracın kilidi açılıyor ve ilgili taraftaki yan kapı otomatik olarak açılıyor. Bu, örneğin küçük çocukları çocuk koltuğuna yerleştirme veya bagaj yükleme gibi durumlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Açılabilir arka cam, tek bir bilek hareketiyle bagajı yükleme veya bagaj kapağını açmadan bagaja erişme kolaylığı sağlıyor.

SpaceTourer güvenli ve stressiz bir sürüş için 17 pratik sürüş yardımcısıyla donatılıyor. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Yokuşta Kalkış Desteği, üst arka görüş işleviyle Geri Görüş Kamerası, dur-kalk işleviyle Uyarlanabilir Hız Sabitleme sistemi gibi teknolojiler hayatı kolaylaştırıyor. Ayrıca yaya ve bisikletli algılama işlevine sahip Otomatik Acil Fren Sistemi, Sürücü Dikkat Uyarısı, Şeritte Kalma Asistanı, Çarpışma Uyarısı, Otomatik Uzun Far Yardımcısı ve Trafik İşareti Tanımlama gibi teknolojiler ise güvenliği arttırıyor. Ayrıca artık elektro-hidrolik direksiyonun yerini alan elektrikli direksiyon sayesinde park ve manevraları kolaylaştırıyor.

Citroen SpaceTourer, 8 vitesli otomatik şanzımanla birlikte 180 HP BlueHDi dizel motorla da tercih edilebiliyor