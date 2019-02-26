Alırım anahtarını | Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 – 2019

CARMEDYA.COM – Alırım Anahtarını! köşemizin bu haftaki konuğu V8 motorlu Grand Cherokee.

Kanalımıza bir yeni kategori daha ekledik. “Alırım Anahtarını!” köşemize ay boyunca sahipleri tarafından iyi korunmuş araçları konuk ediyoruz. Eğer ki sizinde gözünüz gibi baktığınız otomobiliniz var ise alper@carmedya.com veya alperniyaziguler@gmail.com hesaplarında mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Alırım Anahtarını! köşemizin bu haftaki konuğu V8 motorlu Grand Cherokee. Sahibi Aydemir Tozar tarafından kanalımıza konuk olan modelin evrim geçirme operasyonunu hep birlikte dinledik. Model 208 bin kilometrede ama hala taş gibi. Testte neler mi yaşadık? Cevabı videomuzda..

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