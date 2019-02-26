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Alırım anahtarını | Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 – 2019

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Alırım Anahtarını! köşemizin bu haftaki konuğu V8 motorlu Grand Cherokee.

Kanalımıza bir yeni kategori daha ekledik. “Alırım Anahtarını!” köşemize ay boyunca sahipleri tarafından iyi korunmuş araçları konuk ediyoruz. Eğer ki sizinde gözünüz gibi baktığınız otomobiliniz var ise alper@carmedya.com veya alperniyaziguler@gmail.com hesaplarında mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Alırım Anahtarını! köşemizin bu haftaki konuğu V8 motorlu Grand Cherokee. Sahibi Aydemir Tozar tarafından kanalımıza konuk olan modelin evrim geçirme operasyonunu hep birlikte dinledik. Model 208 bin kilometrede ama hala taş gibi. Testte neler mi yaşadık? Cevabı videomuzda..

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Alper Güler
2008 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğan Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.
https://www.carmedya.com

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