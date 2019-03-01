Makyajlı 2019 Kia Sportage Türkiye’de

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Kia’nın başarılı modellerinden olan Sportage, uzun bir sürenin ardından makyajlanarak Türkiye’de satışa sunuldu.

Kia Sportage makyajlanarak daha iddialı bir hale geldi. Makyajla birlikte otomobilde önemli değişimler yaşandı. Model bu sayede artık daha dinamik görünmeyi başarmış. Tasarıma baktığımızda ön yüzünde otomobil önemli değişimler yaşamış. Tamponun alt bölümünde farklılıklar göze çarparken, sis farlarının şeklide değiştirilmiş. Ek olarak donanım versiyonlara göre ön ızgaranın değişim gösterdiğinin de altını çizmek gerek. Yeni dış renk seçeneklerinin yanında, yeni jant seçenekleri de otomobile konumlandırılmış. Arka bölüme geldiğimizde ise LED destekli stop grubu dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca bagaj kapağı üzerinde iki stopu bağlayan kırmızı şerit bütünlük katmış.

Makyajlı 2019 Kia Sportage boyutlar

Kia Sportage 4485 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1645 mm yüksekliğe sahip. Aks mesafesi ise 2670 mm olarak belirlenmiş. Model eski nesile göre 5 mm uzamış. Modelde bagaj alanı olarak 467 litrelik bir alan sunulmuş. Bu hacim selefine göre 1 litre artmış. Rakiplere göre değerlendirildiğinde ise bu hacmin oldukça düşük olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

Makyajlı 2019 Kia Sportage iç mekan

İçeride ise en büyük değişim orta konsoldaki ekranda olmuş. 8 inç büyüklüğündeki bu ekran dikkatlerden kaçmıyor. Kullanımı hassasiyeti konusunda ekran başarılı. Ek olarak GT tasarımlı deri direksiyon iç mekanı şık kılmış. Kalite algısı ise başarılı. Vitesin önünde kablosuz şarj opsiyonu sunulmuş. Eşya gözleri ise yeterli. Vites önünde arkasında ve kapı içlerinde yeteri kadar alan sunulmuş. Baş ve diz mesafesi ise oldukça iyi. Cam tavan opsiyonu ise iç mekanı fazlasıyla ferah kılmış

Makyajlı 2019 Kia Sportage motor

Modelde 1.6 litrelik dizel motor yer alıyor. 136 HP güç ve 320 Nm tork değeri sağlıyor. 7 ileri otm şanzıman ile kombine ediliyor. İsterseniz 1.6 dizel otm dört çeker olarak da otomobili alabiliyorsunuz. Tüketim dizel otm dört çeker 5.1 litre. Dizel otm tüketim ise 4.7 litre.

Makyajlı 2019 Kia Sportage yorum

Tasarım ve opsiyonlar otomobili fazlasıyla iddialı kılıyor. Dizel otomatik elegance paket fiyatı 192.500 TL olarak belirlenmiş. 4×2 olarak satın alırsanız arada 10 bin TL fark var. En üst pakette model 4×2 olarak 250 Bin TL’lik fiyat etiketine sahip. Rakip analizi yaptığımızda ise 4×4 dizel otomatik opsiyonu olarak model oldukça iddialı bir fiyat etiketine sahip.