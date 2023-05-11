GM elektrikli modelleriyle Avrupa’ya dönüyor

CARMEDYA.COM – Uzun bir süredir spor otomobiller dışında Avrupa pazarlarında görünmeyen General Motors, elektrikli modelleriyle yakın zamanda kıtaya geri dönmeyi planlıyor.

Elektrifikasyon stratejisi doğrultusunda elektrikli modeller geliştiren GM, geniş bir model yelpazesine sahip.

ABD’de ilk çeyrekte 20 binden fazla elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren ve iki numaralı EV üreticisi olarak Ford’u geride bırakan şirket, hedeflerini de yükseltti.

GM, bu yıl yeni model atağını Silverado EV, Blzaer EV ve Equinox EV ile ABD’de sürdürecek ve yıl sonundan itibaren Chevy Bolt EV ve EUV üretimden kaldırılacak.

Elektrikli model ailesine ayrıca Cadillac Lyriq ve GMC Hummer EV de dahil olacak.

Şirket kısa süre önce bünyesinde yer alan Buick için Çin’de ilk elektrikli SUV modeli Electra E5’i de satışa sunmuş ve bu model ilk 10 günde 8 bin sipariş almıştı.

GM’in Avrupa’daki ilk elektrikli modeli için planlanan zaman ise sonbahar…

Automotive News’da yer alan habere göre GM’in elektrikli modeli için ilk pazarların Norveç, İsveç, Danimarka ve Finlandiya gibi Kuzey ülkeleri olması bekleniyor.

Geçen yıl Norveç’te EV’ler sıfır otomobil satışlarının yüzde 80’ine ulaştı ve ülke dünyanın geri kalanı için örnek oluşturdu. Norveç’te 2025 yılından sonra içten yanmalı motorlu otomobillerin satılmaması da gündemde.

Avrupa’da satışa sunulacak modelin ise lüks crossover sınıfında Cadilac Lyriq olması bekleniyor.

2017 yılında Opel’i PSA Grubu’na satarak, Avrupa’dan çekilen GM, Avrupa’ya dönüş hazırlıkları için İngiltere’de bir tasarım stüdyosu kurmuştu.

Diğer yandan GM’in Avrupa pazarına uygun modelleri olarak 30 bin dolar fiyat bandındaki Chevy Equinox ve orta boy elektrikli Chevy Blazer crossover öne çıkıyor.

GM hala Avrupa’da halen Corvette gibi spor otomobillerle varlığını sürdürüyor ancak 2035’ten itibaren AB normlarına göre pazar payını koruyabilmek ve var olmak için GM’in tek çıkış yolu elektrikli otomobillerden geçiyor.