Temmuz ayında Fransa’dan sonra en fazla Peugeot Türkiye’de satıldı

CARMEDYA.COM – Peugeot Türkiye, temmuz ayı satışlarıyla yıl başından bu yana ortaya koyduğu yükselen grafiği sürdürdü.

Şirket, temmuz ayında gerçekleştirdiği 8 bin 148 adetlik satışıyla toplam pazarda yüzde 7,2 pay aldı. Sadece temmuz ayında Peugeot, binek otomobil pazarında üçüncü, hafif ticari araç pazarındaysa ithal markalar arasında birinciliğe ulaştı. Yılın ilk 7 aylık döneminde Peugeot Türkiye, gerçekleştirdiği 49 bin 40 satışla yüzde 7,3’lük pazar payına ulaştı ve toplam pazarda 5’inci sırada yer aldı.

En çok tercih edilen hafif ticari Peugeot Rifter

Yılın ilk 7 aylık döneminde 37 bin 385 adetlik satış ve yüzde 7,2’lik pazar payıyla binek araçta 5’inci sıradaki yerini koruyan Peugeot Türkiye, hafif ticari araçtaki büyümesini de sürdürdü. Ocak-Temmuz 2023 döneminde 11 bin 655 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştiren Peugeot Türkiye, yüzde 7,6’lık payla hafif ticari araç pazarında ithal markalar içerisinde ilk sırada yer aldı. Rifter, temmuz ayında 715 adetlik satışla ikinci sırada tamamlasa da, gerçekleştirdiği 6 bin 718 adetlik toplam satış rakamıyla ilk 7 aylık dönemde, pazarın en çok tercih edilen lider modeli olmaya devam etti. Markanın D-Sedan pazarındaki makyajlanan oyuncusu 508 ise, temmuz ayında segmentinin en çok satılan üçüncü modeli olarak öne çıktı.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu

2023 yılının kendileri için yükselen bir ivmeyle devam ettiğini söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Birbirinden iddialı ürünlerimizle pazarın neredeyse tamamına rekabetçi ve yenilikçi seçenekler sunuyoruz. Peugeot Türkiye için geçtiğimiz temmuz ayı rekorlarla tamamlandı. Hem markanın tarihindeki gelmiş geçmiş en iyi temmuz satışına imza atarken bir yanda da en yüksek ilk 7 aylık performans sonucunu elde etmeyi başardık. Daha da önemlisi Temmuz ayı sonu itibarıyla Peugeot markası olarak gelmiş geçmiş en yüksek toplam satış adetine ulaşarak bir rekor kırdık. Yani bu yıl tüm zamanların en iyi satış performansını yapacağımızı garantilendik. Yılın geride bıraktığımız bu periyodunda elde ettiğimiz 49 bin 40 adetlik toplam satışla, sene sonu için hedeflediğimiz rekor satış rakamına doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Türkiye pazarındaki artan performansın, Peugeot dünyasında da Türkiye’yi öne çıkardığını vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, “Mayıs ayında gerçekleştirdiğimiz satışla, Fransa ve İtalya’nın ardından dünyadan en fazla Peugeot satılan ülke olmayı başarmıştık. Temmuz ayı satışlarıyla birlikte İtalya’yı da geride bırakarak ikinci sıraya yükseldik. Bu başarıda tüm modellerimizin önemli bir rolü var. Her segmentte zirveye oynuyoruz” diye konuştu.

SUV’un lideri Peugeot Türkiye

Peugeot Türkiye’nin başarısının ardında pazarın en iddialı SUV ailesinin olduğunu ifade eden Gülin Reyhanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “2008, 3008, 5008 ve 408 olmak üzere 4 farklı tasarım ve yetenekte SUV modelimizle ilk 7 aylık dönemde ulaştığımız 29 bin 813 adetlik satış ve yüzde 11,9 payla, Türkiye SUV pazarında liderliğimizi de sürdürüyoruz. C-SUV modelimiz 3008, temmuz ayı sonuna kadar elde ettiği yüzde 8,9’luk pazar payıyla en çok tercih edilen üçüncü SUV modeli oldu. D-SUV modelimiz 5008 ise hem temmuz ayında hem de ilk 7 aylık dönemde segmentinde ikinci sırada konumlandı. 408 modelimize ise ayrıca bir parantez açmak istiyoruz. Temmuz ayında 2 bin 288 adet Peugeot 408 satışı yaptık ve bu kısa sürede yeni 408, segmentinde beşinci sıraya kadar yükseldi. 408 aynı zamanda, temmuz ayında 3008’den sonra en çok tercih edilen ikinci Peugeot modeli olmayı başardı.”