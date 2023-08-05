Mercedes-Benz Türk’ün Her Kızımız Bir Yıldız programı hız kesmeden devam ediyor

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin 19 yıldır sürdürdüğü Her Kızımız Bir Yıldız programı bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından 25 Yıldız Kızı İstanbul’da ağırladı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile iş birliğiyle 2004 yılında 17 ilde 200 kızın desteklenmesi ile başlayan Her Kızımız Bir Yıldız ile her yıl 1000 kız burs alıyor. Program kapsamında sağlanan burs imkanının yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli eğitim imkanları da sağlanıyor. Ayrıca Her Kızımız Bir Yıldız programını tamamlayan öğrenciler de Mercedes-Benz Türk bünyesinde çalışma imkanından da yararlanabiliyor.

3 Ağustos 2023 tarihinde Yıldız Kızlar’ı geleneksel İstanbul ziyaretinde ağırlayan Mercedes-Benz Türk; Edine, Sakarya, Van, Sinop, Tekirdağ’dan gelen 25 Yıldız Kız’ı İstanbul’da bir araya getirdi. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt liderliğinde gerçekleşen etkinlikte, hem program üzerine konuşuldu hem de Yıldız Kızlara mikrofon uzatıldı.

“Umudumuz ve geleceğimiz siz Yıldız Kızlarımızın elinde”

Her Kızımız Bir Yıldız programı kapsamında gelenekselleşen yaz buluşmalarında bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şu açıklamalarda bulundu: “Her bir Yıldız Kızımızın gözlerindeki parıltı ve aydınlık gelecekleri hepimizi çok heyecanlandırıyor. Bugün programımızın 19. yılını birlikte kutluyoruz. Eminim birlikte daha nicelerini yaşayacağız. Çünkü Mercedes-Benz Türk olarak bu tarz programların sürdürülebilir ve uzun soluklu olmasının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Kadınların güçlenmesinin eğitim yoluyla olacağı düşüncesiyle programımızda hem burs hem de eğitimler var.

Mercedes-Benz Türk olarak toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması, kadınlara sosyal ve ekonomik fırsat eşitliği tanınması konularını çok önemsiyoruz.

İstihdam ettiğimiz kadın çalışanlarımıza tüm kanuni haklarının yanı sıra ayrıca özel yan haklar da sunuyoruz. Her geçen gün destekleri genişletmeye yönelik de çalışmalarımıza devam ettiğimizi belirtmeden edemeyeceğim.

Biz Mercedes-Benz Türk olarak eğitimin, eşitliğin, kültür sanatın ve sporun daima yanında olmak üzere rotamızı belirledik. Umudumuz ve geleceğimiz siz Yıldız Kızlarımızın elinde. Sizinle ve başarılarınızla gurur duyduğumuzu bir kez daha söyleyerek yolunuzun her daim açık olmasını diliyorum. Unutmayın biz Mercedes-Benz Türk ailesi olarak her zaman yanınızdayız. ”

“Eğitimde fırsat eşitliği çok önemli”

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise konuşmasında şu açıklamalarda bulundu: “Mercedes-Benz Türk ile beraber 19 yıl boyunca eğitimine devam etmek isteyen kız öğrencilere, eğitim bursu vererek ve onların niteliksel gelişimlerine katkı sunarak, kurucumuz Prof. Dr. Türkan Saylan’ın izinde yürümeye devam ediyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği çok önemli, ekonomik zorlukları nedeniyle okula gidemeyen kız öğrenci kalmasın diye emek veren paydaşımız Mercedes-Benz Türk’ü de kutluyoruz. Hepimizin emeğine sağlık.”