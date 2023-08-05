Voyah 10 ilde bayilik hedefliyor

CARMEDYA.COM – Türkiye’de Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından temsil edilen premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah, yıl sonuna kadar 10 ilde bayilik açmayı hedefliyor.

Dongfeng çatısı altında yer alan premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah’ın Türkiye’de ön siparişe açtığı ilk model olan Free, premium E-SUV müşterilerinin kısa sürede dikkatini çekmeyi başardı. Voyah’ı Türkiye’de temsil eden ve 35 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesiyle faaliyet gösteren Marcar Otomotiv A.Ş., markanın ülke çapında geniş bir alanda hizmet verebilmesi için çalışmalarına hız verdi.

Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak

Eylül ayında teslimatlar başlayacak

Voyah Free ile Türkiye’de premium E-SUV pazarına yeni bir soluk getirdiklerini söyleyen Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak, “Bayi ağımızı genişletmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sene sonuna kadar toplamda 10 farklı ilde 10 bayiye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Voyah Free’ye çok büyük bir ilgi olduğunu vurgulayan Yavuz Çırak, ““Müşterilerimiz, aracı fiziksel olarak görüp, yakından incelemeden bile yoğun bir ilgiyle bu elektrikli SUV’a sahip olabilmek için talepte bulunuyor. Ülkemize getirdiğimiz ilk Voyah Free’yi yakından görenler ise, aracın heybeti ve sunduğu lüks seviyesi karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Eylül ayından itibaren ilk siparişleri teslim etmeye başlayacağız. Yoğun ilgiyi de göz önüne aldığımızda, Premium elektrikli E-SUV gibi bir segmentte yıl sonuna kadar 200 adetlik Voyah Free satışına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

488 HP’lik SUV

Voyah Free, 4905 mm uzunluğu, 1950 mm genişliği ve 1645 mm yüksekliğiyle büyük boy SUV (E-SUV) segmentinde yer alıyor. 2960 mm’lik dingil mesafesiyle 5 kişi için geniş yaşam kabini sağlayan Voyah Free, 2340 kilogram ağırlığında. Araçta sunulan adaptif havalı süspansiyonlar sayesinde zeminden taban yükseliği 118 ile 213 mm arasında değişebiliyor.

ESSA platformu üzerinde geliştirilen tamamen elektrikli Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip. 720 Nm maksimum tork üreten sistem, Akıllı 4 Çeker Sistemi’nin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Voyah Free’nin maksimum hızı ise 200 km/s. WLTP normlarına göre son güncellemelerle 630 km’ye kadar elektrikli menzil sunan Voyah Free’nin şehir içi tüketim değeri 15,5 kWh/100 km iken kombine sürüş tüketimiyse 20,2 kWh/100 km. Hızlı şarj istasyonlarında (DC) bataryalar 45 dakika içerisinde yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine kadar doldurulabiliyor.

5 yıl otomobil, 8 yıl batarya garanti

Türkiye otomotiv pazarına yeni giren bir marka olmasına karşın Voyah, sağladığı satış sonrası hizmetlerle güven veriyor. Marcar tarafından sunulan “Geri Alım Garantisi” kapsamında 0 km olarak satılan tüm Voyah Free modelleri 2. elde distribütör tarafından değerinde satın alınabiliyor. 8 yıl batarya garantisi ve 5 yıl otomobil garantisine sahip Voyah Free, yol yardımı ve hasar destek hattı ile kullanıcılarının her ihtiyacını karşılıyor. C-NCAP’teki en yüksek puan olan 5 yıldızı alan Voyah Free, ön ve arka koltuklar için yan hava perdesi ve bunlara ek olarak 6 farklı hava yastığını standart olarak sunuyor.