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Hyundai Assan’dan mobil uygulama: myHyundai Türkiye

Yazan Önder Canözer -

CARMEDYA.COM – Hyundai, satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetini artırmak için myHyundai Türkiye adını verdiği yeni bir uygulama geliştirdi.

Mobil uygulama ile seçilen Hyundai Yetkili Satıcısı’yla görüntülü görüşme yapılabiliyor ve servis randevusu planlanabiliyor. Aynı zamanda, gerektiğinde en hızlı şekilde yol yardım hizmeti de alınabiliyor. Kullanıcılar, marka ortaklıkları ile indirim fırsatlarından da yararlanabiliyor. Uygulama ile sahip olunan araç hakkında ihtiyaç duyulan tüm bilgilere tek bir yerden erişebilirken aracın önceki bakım randevuları hakkında da genel bir bakış sunuyor.

myHyundai Türkiye, bir Hyundai modeli satın alma ile ilgili her şeyi daha kolay hâle getiriyor. Modeller hakkında gerekli bilgilere anında ulaşılırken online rezervasyon, test sürüşü talebi ve online kredi başvurusunda da bulunulabiliyor. Bu uygulamayı kullanmak için sadece Hyundai sahibi olmaya da gerek yok. Dileyen herkes Hyundai dünyası hakkında detaylı bilgi almak için bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Önder Canözer
1990 yılından bu yana dergi sektöründe her kademede görevlerde bulunan Önder Canözer, 2000 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığını Mynet çatısı altında başlatmıştır. 2010 yılında kurduğu ve bugün Medicon Grup adını alan Medicon Yayıncılık ile Carmedya'yı hayata geçirmiş olan Canözer, bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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