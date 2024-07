İkinci el pazarına yeni oyuncu: Borusan Next

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in kullanılmış otomobil pazarındaki yeni markası Borusan Next, İstanbul Kağıthane’deki yeni tesisinde otomotiv ve ekonomi basını ile bir araya geldi.

Çoklu marka ve çoklu kanal stratejisiyle faaliyet gösteren Borusan Next; nakit alımdan takasa, satıştan servise, finansmandan sigorta çözümlerine kadar ikinci el pazarındaki tüm ihtiyaçları tek çatı altında karşılamayı hedefliyor.

Kullanılmış otomobil pazarında müşterilerin güven sorununu ortadan kaldırmak, her marka ve model aracı tüketicilere Borusan Otomotiv kalitesi ve güvencesiyle buluşturmak vizyonuyla Borusan Next’i kurduklarını belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, özellikle sektörün kurumsallaşma tarafındaki boşluğu Borusan kurumsal kimliğiyle doldurmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de premium otomobil perakendeciliğinde Borusan Next ile yeni bir sayfa açtıklarını belirten Tiftik, “Ülkemizde her sıfır araca karşılık ortalama 7 kullanılmış otomobil el değiştiriyor. Bu sayının önümüzdeki yıllarda hızla yükseleceğini tahmin ediyoruz.” dedi.

Borusan Otomotiv Grubu’nun 40. yılında, müşterilere hem yeni hem kullanılmış otomobil pazarında sundukları premium hizmet kalitesini ve güvenini, yeni bir marka adı altında buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirten Tiftik, “Borusan Otomotiv Grubu olarak kullanılmış otomobil pazarında tüketicilerin güven sorunu yaşadıklarını ve kurumsal bir yapıyla buluşmak istediklerini biliyoruz. Borusan Next markamız ile temsilcisi olduğumuz BMW, MINI, Jaguar ve Land Rover markalarının yanı sıra yerli ve yabancı pek çok markanın alım satımını gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Borusan Otomotiv İkinci El ve Borusan Araç İhale’yi Borusan Next çatısı altında birleştirdiklerini belirten Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar ise “Bugün ikinci el otomobil pazarında aracını satmak ya da yeni bir otomobil almak isteyen tüketicilerin iç sesini duyuyor, beklentilerini anlıyoruz. Herkese güvenilir, konforlu ve hem fiziksel hem dijital bir alışveriş deneyimi sunmak üzere hazırız. Bireysel ve kurumsal müşterilerimizin her marka ve model ikinci el otomobil alım satım sürecinde ekspertizden devir ve ruhsat işlemlerine, sigortadan krediye, takastan ilan yönetimine kadar bütün ihtiyaçlarını tek bir çatı altında güven ve konforla karşılayacakları entegre bir yapı kurduk. İstanbul ve Ankara’da 2 şube ile hizmete başladık. Mevcut durumda İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır ve Çorlu olmak üzere 5 şehirde toplam 20 satın alma ve 11 satış noktamız mevcut. 2028 yılında 61 ilde 200 hizmet noktasıyla 75 bin araç satışına ve 2,7 milyar dolar ciroya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Hizmete başladıkları günden bu yana 1500’ün üzerinde takas işlemi ve toplam 9 bin 900 adet satış gerçekleştirdiklerini belirten Kullanılmış Oto Platformu Genel Müdürü İlker Baydar, ilk 6 ayda satışını gerçekleştirdikleri araçların yüzde 77’sinin premium markaların modellerinden oluştuğunu, otomobillerin yaş ortalamasının 5 olduğunu sözlerine ekledi.