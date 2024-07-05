Wimbledon Tenis Turnuvası’n Range Rover damgası

CARMEDYA.COM – Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Range Rover, dünyanın en köklü tenis turnuvası Wimbledon Şampiyonası ile partnerliğini resmi olarak duyurdu.

İngiliz kültürünün en ikonik iki markasının ilk kez bir araya geldiği iş birliği ile turnuva boyunca oyuncuların, takımların ve organizasyon yetkililerinin ulaşımı Range Rover ve Range Rover Sport Plug-In Hybrid (PHEV) modelleriyle sağlanacak.

Tenis dünyasının kalbinin attığı ve milyonların tutkuyla takip ettiği en prestijli Grand Slam şampiyonasında sporcuların, takımların ve organizasyon yetkililerinin turnuva boyunca ulaşımları, Range Rover ve Range Rover Sport Plug-In Hybrid araçlarıyla sağlanacak. Elektrikli sürüş menzilinden en üst verimlilik seviyesinde yararlanabilmek için PHEV araçlar, tamamı yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerji ile All England Lawn Tennis Club’ın içine kurulan istasyonda şarj edilecek.

Modern lüks anlayışının öncülerinden Range Rover, zarif tasarım detayları ve rakipsiz teknolojileriyle elli yılı aşkın süredir SUV segmentine liderlik ediyor.