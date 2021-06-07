Volkswagen’den yeni uygulama: Volkswagen Live!

CARMEDYA.COM – Volkswagen Binek Araç, satış hizmetlerinin dijitalleştirilmesi yönündeki çalışmalarına Volkswagen Live! adını verdiği Görüntülü Görüşme Uygulaması’nı ekliyor.

Uygulama sayesinde, özellikle salgın döneminde Volkswagen Yetkili Satıcılarına gidemeyen müşterilerini showroom’daymış gibi ağırlayan, görüntülü bir şekilde araç tanıtımı yapan, stok durumu, fiyat bilgisi ve ödeme koşulları hakkında bilgi veren marka, dijital müşteri deneyiminde adeta bir sonraki seviyeye geçiyor.

Volkswagen Live! müşterilerin showroomlara gitmelerine gerek kalmadan, web sitesi (binekarac.vw.com.tr) üzerinden dolduracakları kısa bir form ile hizmet almalarına imkan tanıyor.

Volkswagen Live! sayesinde satış danışmanıyla görüntülü olarak görüşmek için Volkswagen Binek Araç resmi web sitesine girerek, Görüntülü Görüşme Randevu Formu’nu doldurmak yeterli.

Farklı bir görüntülü görüşme uygulaması indirmeye gerek olmaksızın, direkt olarak akıllı telefonlarının ya da bilgisayarlarının web tarayıcıları üzerinden bu görüşmeyi gerçekleştirebilen kullanıcılar, ultra yüksek görüntü ve ses kalitesi ile showroomlara gitmeye gerek kalmadan hayallerindeki Volkswagen modelleri hakkında bilgi sahibi olabiliyor.