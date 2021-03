Toyota’nın ticari sınıftaki yeni kozu: Proace City

CARMEDYA.COM – Toyota, kompakt hafif ticari araç segmentinde yer alacak yeni modeli Proace City ile ilgili detayları düzenlenen online basın lansmanında paylaştı.

“Hem iş hem de özel hayat için”

Lansmanda konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye ve Avrupa’da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığına dikkat çekerek; “Proace City dış tasarımda şık ve premium, iç tasarımda da binek araç konforuna sahip bir model. Müşterilerimiz iş hayatlarında da aileleriyle birlikte özel hayatlarında da Proace City’yi severek kullanacaklar” dedi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt

Benzerlerine göre Proace City’nin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan donanımların çok üst düzeyde olduğunu belirten Bozkurt şunları söyledi; “Proace City bir SUV tasarımı, donanımı ve binek otomobil konforunu barındırıyor. Standart olarak sunulan bu donanımlar modelimizi segmentinde ayrı bir yere taşıyor. Satışlarımıza müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı van modelimizle başlıyoruz. Proace City için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4,5-5 pay alarak 5000-5500 aralığında bir satış hedefimiz bulunuyor. Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri yukarıya çıkacaktır. Hafif ticari araç pazarı ülkemizde sürekli gelişen bir pazar. Geçtiğimiz yıl 162 bin adet sevilerinde tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını bekliyoruz. Toyota olarak Proace City’nin üst versiyonları da dahil olmak üzere çok rekabetçi bir fiyatla hafif ticari araç segmentinde iddiamızı ortaya koyacağız.”

“Segmentinde tek 5 yıl 150 bin km garanti”

Proace City’nin Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi olduğunu ve giriş seviyesinden itibaren zengin donanımlar ile satışa sunulduğunun altını çizen Bozkurt “Sınıfında yalnızca PROACE CITY’de bulunan yansıtmalı renkli gösterge ekranı, bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack’te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün bir çok özellik modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor. Ancak segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması Toyota markasını ve Proace City’yi farklı kılıyor” şeklinde konuştu.

Bozkurt ayrıca Proace City’nin de ürün gamına katılmasıyla birlikte müşterilere üstün hizmet sağlayacak yeni Toyota Professional marka stratejisini de tüm yetkili satıcılarda devreye alacaklarını da sözlerine ekledi.

Çok yönlü kullanım

Yeni Proace City, hem iş hem de özel amaçlı olarak kullanılabilecek özelliklere sahip. İşlevsellik yanında konfor odaklı da geliştirilen model, 821 kg taşıyor.

4403 mm uzunluğa, 1880 mm yüksekliğe, 1848 mm genişliğe ve 2785 mm dingil mesafesine sahip Proace City, 775 litre ve arka koltuklar katlandığında 1414 litre olan bagaj hacmiyle de öne çıkıyor.

Modelde, kullanımı kolaylaştırmak adına birçok saklama göz ve özellik de bulunuyor. Bagaj kapısında yukarı açılabilir cam, ön koltukların arasındaki konsol, ön koltukların arkasındaki katlanır masalar, arka yan camlarda güneşlik, arka koltuk zemin saklama gözleri ve aracın bagaj tavanına entegre saklama alanı ile çok yönlülüğü artırıyor.

İki farklı motor ve şanzıman seçeneği

Proace City, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 HP ve 130 HP’lik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleriyle öne çıkıyor.

100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/km emisyon değerine sahip motorun karma tüketimi 4.2 litre/100 km. Bu güç ünitesi, modelin 0-100 km/s hızlanmasını 12.9 saniye tamamlamasını ve 172 km/ maksimum hıza ulaşmasını sağlıyor.

Proace City’nin daha yüksek performans sunan 130 HP ve 300 Nm’lik 1.5 litre dizel motoru ise, 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. 114 g/km emisyon salımı olan aracın, 100 km’de tüketimi ise 4.4 litre.

0-100 km/s hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlayan 130 HP’lik Proace City, 183 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Modelde düşük yakıt maliyetlerinin yanı sıra dizel motorlarda 1 yıl / 15 bin kilometre bakım aralığı programlanıyor.

Binek otomobil konforu

Proace City, standart olarak sunulan 8 inç dokunmatik multimedya ekranıyla geliyor. Sade ve kolay kullanıma sahip kontrolleri dokunmatik sahip ekran, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefonun kolayca entegre edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda Bluetooth ve USB bağlantıları da bulunuyor. Kullanıcılar yine standart olarak sunulan akıllı telefonlarını kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ile de şarj edebiliyorlar.

Modelin binek otomobil ayrıcalığı sunan diğer özellikleri arasında panoramik cam tavan ve geliştirilmiş aktif güvenlik özellikleri bulunuyor.

Üç donanım seviyesi

Türkiye’de Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan Proace City, tüm versiyonlarda zengin donanımlarla öne çıkıyor. 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici gibi özellikleri standart olarak sunulan modelde tercih edilen versiyona göre bagaj kapısında yukarıya açılan cam kapak, elektronik park freni, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, 180 derece geri görüş kamerası gibi özellikler de bulunuyor.

Segmentinde tek Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranına (head-up display) da sahip olan Proace City, önemli verileri ekrana aracın camına yansıtarak sürüş konforunu ve güvenliğini artırıyor. Yansıtmalı renkli gösterge ekranına hız limitleri, mevcut hız ve güvenlik uyarıları renkli ve okunaklı bir biçimde sürücüye aktarılıyor.

Güvenlik

Binek otomobillerde bulunan güncel aktif güvenlik sistemlerini ve sürücü asistan sistemlerini adapte eden Proace City, yenilikçi güvenlik paketleriyle geliyor.

Modelde otomatik frenleme yapan yaya algılama özellikli ön çarpışma önleyici, trafik işareti algılama sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, otomatik yanan uzun farlar, römork savrulma kontrol sistemi, kör nokta uyarı sistemive akıllı park destek sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Toyota Professional

Toyota, Proace City lansmanında aynı zamanda Toyota Professionel hizmetlerini de tanıttı. Bu yeni müşteri deneyimi sayesinde Toyota, Proace City satın alan müşterilere 5 yıl / 150 bin km garanti uygulaması ücretsiz olarak sunulacak. Bununla birlikte Proace City alan müşteriler için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti sağlanacak.

Toyota Professional, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri de sunacak. Yaygın bayi ve servis ağıyla birlikte online servis randevusu, servis vale hizmeti, Toyota Forever Card avantajları gibi birçok hizmet bu yeni oluşumda yer alacak.

Türkiye’de lansmana özel 199 bin 500 TL’den (1.5D 100 HP Dream) başlayan fiyatlarla satışa sunulan Proace City’nin 1.5D 130 HP Dream A/T versiyonu 221 bin 900 TL, 1.5D 130 HP Flame X-Pack A/T versiyonu 242 bin 900 TL ve 1.5D 130 HP Passion X-Pack A/T versiyonu ise 254 bin 900 TL fiyat etiketine sahip. Lansman fiyatları ile liste fiyatı arasında ise yaklaşık 15 bin TL’lik bir fark bulunuyor.